Koeman voert drie wijzigingen door ten opzichte van duel met Griekenland

Zondag, 10 september 2023 om 19:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:41

De opstelling van het Nederlands elftal voor het EK-kwalificatieduel met Ierland is bekend. Bondscoach Ronald Koeman voert ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Griekenland (3-0) drie wijzigingen door. De geblesseerd afgehaakte Lutsharel Geertruida wordt vervangen door Matthijs de Ligt, terwijl Mats Wieffer de plek inneemt van Marten de Roon. Voorin krijgt Donyell Malen de voorkeur boven Wout Weghorst. De wedstrijd begint om 20:45 uur Nederlandse tijd en is te zien op NPO 1.

Mark Flekken krijgt andermaal de voorkeur onder de lat bij Oranje. Koeman stelt met De Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké drie centrale verdedigers op, terwijl Denzel Dumfries en Daley Blind in het 3-4-3-systeem als wingbacks fungeren. Frenkie de Jong en Wieffer zijn de controleurs op het middenveld. Xavi Simons, Donyell Malen en Cody Gakpo zijn de voorste pionnen.

Ierland maakte afgelopen donderdag geen schijn van kans in en tegen Frankrijk (2-0), waardoor het met drie punten uit vier duels praktisch gezien vecht voor zijn laatste kans om bij de eerste twee te eindigen. Bondscoach Stephen Kenny, die onder meer niet kan beschikken over toptalent Evan Ferguson, is zich bewust van de penibele situatie. “Het wordt een grote avond voor ons en we hebben een overwinning nodig”, liet Kenny optekenen. “Een gelijkspel zal ons mathematisch gezien niet uitschakelen, maar we moeten streven naar een overwinning. Het is nog zeker onze ambitie om ons te kwalificeren voor het EK."

Koeman erkende dat hij een gok nam door tegen Griekenland een systeem te hanteren met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. Het duel werd met 3-0 gewonnen en met name Dumfries, die drie assists gaf, floreerde in de nieuwe formatie. Koeman zegt tegenover de NOS op zijn hoede te zijn voor het enthousiasme bij de Ieren. "Zij zullen ongelooflijk fanatiek gaan starten. We moeten erop voorbereid zijn dat we flink aangepakt gaan worden." Ook aanvoerder Virgil van Dijk is zich bewust van de situatie bij Ierland. "Zij hebben donderdag van Frankrijk verloren en zullen een reactie willen geven. Als zij niet winnen of gelijkspelen, dan wordt kwalificatie voor het EK heel lastig."

Opstelling Ierland: Bazunu; Collins, Duffy, Egan; Doherty, Browne, Cullen, Knight, McClean; Ogbene, Idah.

Opstelling Nederland: Flekken; De Ligt, Van Dijk, Aké, Dumfries, Wieffer, De Jong, Blind; Simons, Malen, Gakpo.