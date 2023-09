Koeman vindt zichzelf niet koppig over terugkeer Luuk de Jong: â€˜Hoe bedoel je?â€™

Koeman vindt zichzelf niet koppig over terugkeer Luuk de Jong: ‘Hoe bedoel je?’

Maandag, 4 september 2023 om 16:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:36

Ronald Koeman is niet van plan om zelf contact op te nemen met Luuk de Jong. De bondscoach van Oranje staat open voor een terugkeer van de spits van PSV, maar die zal daarvoor zelf contact moeten zoeken. Koeman vindt dat niet koppig van zichzelf. "Ik weet niet wat je daarmee bedoelt", zegt de bondscoach op de persconferentie tegen NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.

De spoeling voorin is dun bij Oranje, zeker nu Memphis Depay een blessure heeft opgelopen. Na het WK in Qatar besloot De Jong te stoppen bij het Nederlands elftal, om die periodes te gebruiken om fysiek te herstellen en om meer tijd door te brengen met zijn jonge gezin. De afgelopen weken werd De Jong meermaals gevraagd naar een terugkeer in Oranje. De spits hield de deur op een kier, maar toonde zich niet van plan om zijn rentree te maken.

Koeman reageert op de persconferentie. "Ik heb met Luuk goed gesproken toen hij mij belde om definitief af te zeggen." Dat was dus vlak na het WK, toen Koeman het overnam van Louis van Gaal. "Daar had hij zijn redenen voor en dat heb ik geaccepteerd. Dus als hij vindt dat hij terug moet komen, dan weet hij mij te vinden. De speler zegt af en stopt met het Nederlands elftal. Als dat op dit moment anders is, dan is ons contact dusdanig goed dat hij mij wel weet te bereiken."

Stekelenburg vraagt zich af of koppigheid Oranje verder brengt. "Ik weet niet wat je met koppigheid bedoelt", reageert Koeman. "Of ik koppig ben? Als een speler bedankt voor het Nederlands elftal en hij komt daarop terug, dan staat de deur daar altijd voor open, maar nogmaals de bal ligt bij de speler."

Oranje neemt het op donderdag 7 september op tegen Griekenland en treedt op zondag aan tegen Ierland. In de EK-kwalificatie gaat het nog niet voortvarend voor Oranje. Tegen Frankrijk werd kansloos verloren met 4-0. Gibraltar werd wel met 3-0 aan de kant geschoven, maar overtuigend was dat niet. De Fransen nemen de leiding in Groep B met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Griekenland (zes uit drie) en Ierland (drie uit drie). Nederland staat vierde, maar kwam wel minder vaak in actie dan de groepsgenoten. De eerste twee landen gaan naar het EK.