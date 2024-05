Koeman verrast met doorstrepen naam: ‘Mokerslag, EK-droom is verbrijzeld’

Dat Ronald Koeman heeft besloten om Ian Maatsen thuis te laten voor het EK, zorgt voor de nodige verbazing in Duitse voetbalkringen. De linksback kende een sterke periode bij Champions League-finalist Borussia Dortmund, maar werd desondanks niet opgenomen in de definitieve EK-selectie van Oranje.

"Een bittere pil voor Maatsen", verzucht BILD nadat Koeman zijn lijst met 26 spelers wereldkundig heeft gemaakt. "Met zijn indrukwekkende prestaties in de Bundesliga en Champions League hoopte Maatsen vurig op EK-deelname. Maar die EK-droom ligt nu aan diggelen."

Ook Kicker kan Koeman niet helemaal volgen. "Want aan linksbacks is wel behoefte bij Oranje. Het is dan ook een behoorlijk verrassende keuze van Koeman. Hoewel Maatsen nog geen enkele interland heeft gespeeld, zijn de alternatieven schaars."

"Met de ervaren Daley Blind beschikt de selectie maar over één echte linksback. En hij is niet bepaald voorbestemd voor het voorkeurssysteem van Koeman met drie centrale verdedigers en wingbacks op de flanken."

Ruhr24 rept over een 'mokerslag' voor de pas 22-jarige Maatsen. "Na een goede tweede seizoenshelft bij Borussia Dortmund maakte Maatsen deel uit van de voorlopige selectie van de bondscoach . Maar verrassend genoeg is de huurling van BVB een van de vier spelers die is afgevallen. Men kan zich afvragen of dit de juiste keuze is geweest van Koeman."

Nick Olij (Sparta Rotterdam), Quinten Timber (Feyenoord) en dus Maatsen (Borussia Dortmund) vallen af uit de eerdere voorselectie, terwijl Marten de Roon (Atalanta) zich eerder al moest terugtrekken wegens een blessure. Daardoor blijven er 26 internationals over die komende maand afreizen naar het prestigieuze eindtoernooi.

Uitleg

“Ik heb Maatsen vanochtend gefacetimed”, vertelde Koeman woensdagmiddag tijdens het persmoment in Zeist. “Het was niet per se een moeilijk gesprek, omdat ik weet dat het mijn taak is. Het hoort erbij.”

“Het was wel even nadenken over wat het beste moment voor hem is om het te horen. Hij speelt zaterdag natuurlijk de finale, dus ik dacht dat woensdagochtend wel moest kunnen. Dan heb je nog drie dagen. Op mijn manier heb ik gewoon uitgelegd waarom hij er niet bij zit. Het lijkt me logisch dat hij teleurgesteld is.”

