Koeman sluit één basisplaats al uit: ‘Het zou gek zijn als hij gaat spelen’

Marco Bizot hoeft tijdens de vriendschappelijke wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) niet te rekenen op speeltijd. Dat laat bondscoach Ronald Koeman weten op een persconferentie in aanloop naar deze oefenduels. De 32-jarige sluitpost van Stade Brest is voor het eerst in bijna drie jaar tijd weer eens opgeroepen voor Oranje.

Koeman heeft voor de komende oefenwedstrijden drie keepers in zijn selectie opgenomen: Bizot, Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) en Mark Flekken (Brentford). Verbruggen was tijdens de laatste vier interlands van Oranje de eerste keus onder Koeman.

Ook tegen Schotland en Duitsland lijkt de 21-jarige goalie het vertrouwen van de bondscoach te krijgen. “Het is duidelijk dat we in hem heel veel potentie zien”, antwoordt Koeman op een vraag of Verbruggen een streepje voor heeft op de andere doelmannen. “Door de blessures van Justin Bijlow is de pikorde ook wel gedeeltelijk veranderd."

“Ik weet ook niet wanneer Bijlow weer terug is, fit is en gaat spelen. Je wilt superfitte keepers meenemen. In de komende periode krijgen we daar de tijd voor om dat goed te bekijken.”

Bizot hoeft tijdens deze interlandperiode in ieder geval niet te rekenen op speeltijd. “Hij is er nu natuurlijk bijgekomen, dus het zou gek zijn als ik hem laat keepen. Ik houd vast aan mijn twee doelmannen die er steeds bij zijn geweest”, aldus Koeman, die doelt op Verbruggen en Flekken.

Wijnaldum

Iemand die wel zal gaan spelen is Georginio Wijnaldum. Koeman legt uit waarom hij de 33-jarige middenvelder heeft opgeroepen. "De reden daarvan is dat ik een verleden metheb. Hij heeft meer dan negentig interlands gespeeld. Ik ben met Nigel de Jong bij hem geweest. Ik heb hem nu bij me en dan kan ik beoordelen of hij kans maakt.”

“Daar heb ik nu wedstrijden voor. Dan kan ik hem nog beter beoordelen. Hij zal een gedeelte van beide wedstrijden gaan spelen. Van één wedstrijd, of beide wedstrijden. Of een hele wedstrijd. Daar zijn we nog niet over uit.”

