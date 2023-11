Koeman roept naast Schouten opvallende debutant op voor Oranje

Vrijdag, 10 november 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:20

De definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de laatste EK-kwalificatieduels met Ierland (thuis) en Gibraltar (uit) is bekend. Bondscoach Ronald Koeman kiest ervoor om PSV’er Jerdy Schouten op te nemen in zijn 25-koppige selectie voor Oranje, dat zich komende interlandperiode definitief wil plaatsen voor het EK in Duitsland. Cody Gakpo (Liverpool) en Teun Koopmeiners (Atalanta) keren terug van blessures. Ajacied Jorrel Hato (17) is de enige debutant in de selectie van het Nederlands elftal.

Bij de keepers keert Feyenoorder Justin Bijlow terug in de selectie van Koeman. Daardoor moet Sparta-doelman Nick Olij weer even pas op de plaats maken. Bijlow moest de afgelopen twee interlandperiodes van Oranje nog aan zich voorbij laten gaan wegens een polsblessure, maar stond tijdens de Nations League-duels in juni nog wel onder de lat.

Voor zijn defensie zag Koeman in de voorbije weken Matthijs de Ligt (Bayern München) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) geblesseerd uitvallen. Het duo, dat deel uitmaakte van de voorselectie van de keuzeheer, is logischerwijs niet beschikbaar tijdens de komende interlandperiode. Koeman kiest ervoor om de piepjonge Hato bij zijn selectie te nemen om het ontstane gat enigszins op te vullen.

Op het middenveld keert Schouten na zeventien maanden terug bij het Nederlands elftal. De controleur, die bij PSV al bijna niet meer weg te denken is uit het elftal van Peter Bosz, kan een extra oplossing zijn voor het ontbreken van de geblesseerde Frenkie de Jong (FC Barcelona). Ook Feyenoord-middenvelder Calvin Stengs, die zich door blessures tijdens de vorige interlandperiode al mocht melden in Zeist, is weer van de partij. Koopmeiners, die niet tot de voorselectie behoorde, is blijkbaar toch fit genoeg om naar Zeist af te reizen.

Voorin moet Koeman het nog altijd doen zonder Memphis Depay. Misschien wel de meest opvallende naam in de aanvallende linie is die van Ajacied Brian Brobbey, die de Amsterdamse club samen met Hato en Steven Bergwijn mag vertegenwoordigen. Afgelopen maandag was Koeman in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport nog behoorlijk kritisch op de 21-jarige spits, die met zijn afronding geen indruk op de bondscoach gemaakt heeft. Voorin kan Koeman ook weer een beroep doen op Liverpool-aanvaller Gakpo.

Volledige selectie Oranje:

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Justin Bijlow (Feyenoord).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Stefan de Vrij (Internazionale), Jorrel Hato (Ajax).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Jerdy Schouten (PSV), Calvin Stengs (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta).

Aanvallers: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig).