Koeman rekent in Studio Voetbal direct af met ‘overdreven’ idee van V/d Vaart

Maandag, 24 april 2023 om 13:04 • Guy Habets

Ronald Koeman kan zich niet vinden in de suggestie van Rafael van der Vaart om het Nederlands elftal om Xavi Simons heen te bouwen. Dat stelde de voormalig aanvallende middenvelder enkele weken geleden voor tijdens Studio Voetbal, maar in datzelfde programma liet Koeman zondag weten daar geen heil in te zien.

In februari zag Van der Vaart dat Simons de beste man op het veld was tijdens de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2). In de uitzending van Studio Voetbal van die week opperde de analist om de spelmaker van PSV belangrijk te maken in het Nederlands elftal en het hele team om hem heen te bouwen. Daar heeft Koeman twee maanden later afwijzend op gereageerd. "Dat vond ik niet zo'n goede tip", klinkt het tijdens de laatste uitzending van het praatprogramma van de NOS.

"Hij is bij PSV al heel erg belangrijk, maar bij het Nederlands elftal vind ik niet dat je dat over iemand van negentien jaar kan zeggen", zo vervolgde de bondscoach zijn betoog. "Dat vind ik ietwat overdreven, en dan druk ik me nog zachtjes uit. Op welke positie hij het beste gebruikt kan worden? Ik zie hem voor het Nederlands elftal als een man voor de linkerkant, maar ik denk ook dat hij naar de nummer 10-positie toe kan groeien."

Deze week sprak Koeman nog met Simons, die zondag in de topper tegen Ajax (3-0) een goal en een assist verzorgde. De exacte inhoud van dat gesprek wil de keuzeheer van Oranje niet toelichten, maar hij heeft wel een tip voor de spelmaker van PSV. "Ik denk dat het heel goed is als hij nog een jaar bij PSV blijft. Dit zijn stappen die voor een speler enorm belangrijk zijn. Ik schat Xavi wel in als een jongen die zijn keuzes heel goed afweegt. Het belangrijkste is gewoon dat hij gaat spelen, want daardoor ontwikkel je je het beste."