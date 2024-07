Koeman pakt scheidsrechter heel hard aan: 'Voetbal gaat kapot'

Koeman pakt scheidsrechter heel hard aan na Nederland - Engeland: ‘Voetbal gaat kapot’

Hoewel Ronald Koeman het niet te veel over scheidsrechter Felix Zwayer wil hebben na de verloren halve finale op het EK tegen Engeland (1-2), oordeelt de bondscoach van Nederland toch vernietigend. "Voetbal gaat hierdoor kapot", aldus Koeman op de persconferentie na afloop.

Denzel Dumfries werd in de achttiende minuut bestraft voor een vermeende overtreding op Harry Kane, die licht werd geraakt op de voet door de rechtsback van Nederland. "Dumfries wil die bal blokken, Kane heeft al geschoten en dan komen de schoenen tegen elkaar."

Er was een VAR-ingreep voor nodig om de Duitse scheidsrechter te overtuigen van een penalty. Pas na het zien van de beelden gaf Zwayer die. "Dit is geen penalty", zegt Koeman. "Voetbal gaat kapot door dit soort beslissingen en de VAR."

Bij de NOS sprak Koeman slechts heel kort over Zwayer. "Nee, ik ben ook geen fan. Vorige keer ook niet. Maar laten we het niet over de scheidsrechter hebben." Zwayer floot Nederland ook al in de achtste finale tegen Roemenië (3-0 winst).

Koeman is ondanks de nederlaag tegen Engeland trots op het Nederlands elftal. "Ik vind dat we onszelf niks kunnen verwijten. Ik ben trots op deze groep, op hoe we gewerkt hebben. We hebben momenten gehad dat de tegenstander beter was in de eerste helft, dat ze vaster waren in hun middenveld."

In de rust deed Koeman enkele omzettingen. "Na rust hebben we beter gespeeld, ik vond ook dat we beter stonden. Engeland viel een beetje terug in het oude wat ze in het toernooi gedaan hebben. We hebben niet heel veel kunnen creëren, maar ik had het gevoel dat we hem nog konden maken. En in een verlenging had ik mijn geld op ons gezet, maar helaas." Ollie Watkins besliste de wedstrijd met een goal in minuut negentig.

De avond begon geweldig voor Nederland met een prachtgoal van Xavi Simons. "Ik vind dat hij dit toernooi ook weer stappen heeft gemaakt. Het is een talent van wie we nog heel veel plezier gaan hebben in Oranje."

Na het doelpunt van Simons viel Nederland terug. "Engeland deed het na onze goal goed. Wij hadden heel veel moeite om dat te bespelen." Toen Memphis Depay geblesseerd raakte, bracht Koeman niet Wout Weghorst maar Joey Veerman. "Een extra middenvelder omdat ik vond dat we echt in de problemen waren."

Koeman kijkt met trots terug op het EK met Oranje. "Zonder iemand af te vallen... We hebben het maximale uit deze selectie gehaald. Je moet niet de nadruk leggen op mindere momenten tijdens dit EK of het verlies tegen Oostenrijk, men mag blij zijn met dit elftal."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties