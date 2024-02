Koeman over zesvoudig Oranje-international: ‘Daar heb je dan vraagtekens bij’

Ronald Koeman is zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN ingegaan op de ontwikkeling die Joey Veerman doormaakt. In de ogen van de bondscoach moet de middenvelder van PSV zich nog meer verbeteren op defensief vlak.

“Dat hij stappen heeft gemaakt, dat is duidelijk”, zegt Koeman over Veerman. "De discussie met Joey gaat nooit over wat hij aan de bal doet. Alles wat Joey aan de bal doet, is altijd goed. Er zit altijd een idee achter. Hij heeft een goede techniek en een goede trap, maar het gaat vooral om het allerhoogste niveau: is dat dan ook nog een meerwaarde voor je elftal? Daar heb je dan vraagtekens bij.”

Hans Kraay junior werpt vervolgens op dat Veerman volgens de statistieken van Opta tot de Eredivisie-middenvelders behoort die de meeste ballen verovert. “Ik weet dat hij ook qua afstanden een van de spelers is die het meest loopt in een wedstrijd”, reageert Koeman.

“Het is duidelijk dat Joey steeds completer wordt, maar hij is niet altijd op het hoogste niveau te toetsen in de Nederlandse competitie. In zo’n wedstrijd als zaterdag tegen Ajax wel, of straks tijdens het tweeluik met Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League. In dat soort wedstrijden scout en test je spelers”, aldus de bondscoach.

Kraay jr. laat hierna ook de naam van PSV-middenvelder Guus Til vallen. “Til heeft één grote kwaliteit: hij heeft altijd diepte zonder bal en is altijd in beweging”, geeft Koeman aan. “Hij is een box-to-box-middenvelder. Zulke spelers zijn altijd prettig om in je elftal te hebben.”

Til lijkt door de moordende concurrentie op het middenveld echter geen optie voor Koemans EK-selectie. Frenkie de Jong is onomstreden, terwijl Mats Wieffer, Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten en Marten de Roon kunnen allen een koppel vormen met de middenvelder van FC Barcelona.

“Het is belangrijk dat je naast Frenkie de Jong een speler hebt staan die tactisch gezien altijd de juiste positie houdt. Eigenlijk wil je meest complete middenvelders opstellen. Spelers die zowel aan de bal als zonder bal kwaliteiten hebben. Op het middenveld zijn er heel veel spelers en mogelijkheden om te selecteren.”

