Koeman ontwijkt zeer indringende vraag van Noa Vahle over basisklant Oranje

Maandag, 11 september 2023 om 08:45 • Tom Rofekamp

Ronald Koeman kan nog niet zeggen of Mark Flekken hem deze interlandperiode overtuigd heeft. De doelman van Brentford stond in beide EK-kwalificatieduels onder de lat bij Oranje, maar maakte met name tegen Ierland (1-2 winst) een zwakke indruk. Koeman heeft tijd nodig om Flekkens prestaties te beoordelen, zo zegt hij zondag op de persconferentie.

Flekken werd donderdag tegen Griekenland (3-0 winst) nauwelijks getest, maar ging tegen de Ieren al vroeg de fout in. Al na één minuut verspeelde hij de bal voor zijn doel en de daaropvolgende corner leidde de penalty waaruit de 1-0 zou vallen in. Koeman was niet over de situatie te spreken. "Het is op het hele veld één tegen één en dan mag je daar never nooit opbouwen en de bal verliezen. We wisten dat ze zo zouden beginnen en we gaven ze wel heel veel vertrouwen in wat ze deden", aldus de bondscoach.

Verslaggeefster Noa Vahle (Vandaag Inside) grijpt het moment aan om verder in te zoomen op Flekken. "Over vijf weken komen jullie weer bij elkaar. Heeft Mark Flekken je genoeg overtuigd deze twee wedstrijden?", vraagt ze. Koeman laat het antwoord in het midden. "Dat wil ik niet direct na een wedstrijd zeggen. Het heeft geen zin om individueel te zeggen dat het zo blijft, daar neem ik rustig de tijd voor."

Flekken werd aangewezen als eerste keus na het geblesseerd afhaken van Justin Bijlow. De dertigjarige Limburger kreeg de voorkeur boven de eveneens geselecteerde Bart Verbruggen en Andries Noppert. Flekken speelde tegen de Grieken en de Ieren pas zijn vierde en vijfde interland. Bijlow lijkt de nummer één als iedereen fit is.