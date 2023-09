Koeman ontvangt sollicitatie: ‘Ik wil volgend jaar tot de EK-selectie behoren’

Vrijdag, 15 september 2023 om 07:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:24

Andries Noppert heeft nog maar amper kunnen genieten van het WK in Qatar, zo vertelt de doelman in gesprek met De Telegraaf. De doelman van sc Heerenveen was de grote verrassing in de selectie van Louis van Gaal, maar heeft zijn mooiste ervaring als voetballer amper op zich kunnen laten inwerken. Een nieuw contract en de daarbij behorende rust moeten daar verandering in brengen.

"Ik heb nog steeds niet echt het besef dat ik een WK heb gespeeld", aldus Noppert. "Soms denk ik: verdomme, hoe krijg ik dat gevoel te pakken? Nu denk ik bij mezelf: ja, leuk, ik heb een WK gespeeld en we gaan weer door. Hoe mooi dat is, dat zit er totaal nog niet in. Ik wil nog wel eens terug in de tijd. Ik zag iedereen shirtjes ruilen, maar daar heb ik niks mee. Of ik daar spijt van krijg? Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik weet dat ik iets heb meegemaakt waar je als klein jongetje van droomt."

Mede door een slepende blessure ging een mooie transfer aan de neus voorbij voor Noppert. "Misschien ben ik gewoon niet interessant genoeg", gaat hij verder. "Dat is niet hard naar mezelf toe, maar realistisch. Dat heeft impact gehad en als iemand ernaar vraagt, moet je het ook benoemen. Richting het einde van het seizoen verwachtte ik ook weer het een en ander, maar kwam het er weer niet van. Vervolgens heb ik zelf de keuze gemaakt m’n contract te verlengen, met opties dat ik in de winter of zomer weer weg kan."

Toch zet Noppert een transfer nooit helemaal uit zijn hoofd. "Ik ben heel blij dat Heerenveen meedenkt wat mijn toekomstplaatje betreft. De afgesproken bedragen zijn voor de club goed en kunnen mij ook iets moois brengen. Het is een win-winsituatie. Voor mezelf is het fijn dat er nu rust is. Ik moet gewoon wedstrijden spelen, zeker nu de interlands bij Oranje zich snel opvolgen. En ik moet goed spelen. Zo simpel is het. Ik wil volgend jaar tot de EK-selectie behoren."