Koeman ontvangt sollicitatie: ‘Ik heb de kwaliteiten om in Oranje te staan’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 11:09 • Siep Engelen • Laatste update: 11:24

Jordan Teze vindt dat hij over genoeg kwaliteiten beschikt om in de nabije toekomst een plek in de Oranjeselectie te krijgen. Dat vertelt hij voor de camera bij ESPN. Hij hoopt bondscoach Ronald Koeman, ondanks de moordende concurrentie op zijn positie, snel te kunnen overtuigen.

Teze blikt terug op het mislopen van het WK in Qatar. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal liet hem eerder in 2022 debuteren in het Nederlands elftal, in de met 2-1 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Wales, maar nam de verdediger van PSV daarna niet op in zijn WK-selectie.

“Ik denk dat het te maken had met consistentie. Toen ze richting het WK werkten, speelde ik niet echt mijn wedstrijden. Ik was ook niet in een bepaalde vorm die hij misschien wilde zien", aldus Teze.

Had Jordan Teze een plek in de Oranje-selectie verdiend? ???? "Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om daar te staan." — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2023

De verdediger van PSV weet dat het niet makkelijk zal zijn om een plekje in het elftal van Koeman te veroveren. “De concurrentie op mijn positie is moordend”, zegt Teze realistisch.

"We hebben daar gewoon hele goede spelers. Ik weet wel dat ik de kwaliteiten heb om daar te staan. Het is aan mij om dat te laten zien, week in week uit, en om Koeman geen keuze te geven."

Teze, die bij PSV voornamelijk als rechtsback speelt, zou in de 5-3-2 formatie van Koeman als de meeste rechtse centrale verdediger kunnen spelen of als rechtervleugelverdediger. Met spelers als Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong en Jurriën Timber kan Koeman echter over behoorlijk wat smaken beschikken op die posities.

Het zal voor Teze lastig worden om Koeman te overtuigen, maar hij hoopt de bondscoach in de komende weken aan het denken te zetten. "Ik hoop gewoon zo snel mogelijk bij Oranje te zitten en om bij de Champions League-wedstrijden te laten zien dat ik ook gewoon op internationaal niveau kan presteren. Uiteindelijk is het dan aan hem of hij me wil selecteren of niet."