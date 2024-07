Ronald Koeman onthult welk cadeau hij kreeg van zijn kleinzoon voorafgaand aan duel van Nederlands elftal met Roemenië

Ronald Koeman werd dinsdagavond tijdens het duel van het Nederlands elftal met Roemenië gesterkt door zijn familie. Ook de kleinkinderen van de bondscoach waren aanwezig. Het kleinkind had speciaal voor zijn opa een cadeautje meegenomen.

Nog voor de aftrap van Oranje's achtstefinaleduel met de Roemenen was het een aanwezige journalist opgevallen: Koeman kreeg iets toegereikt van zijn kleinzoon. Een papiertje.

Maar wat er nou eigenlijk op dat papiertje stond was hem onduidelijk. De journalist besluit het de bondscoach te vragen. “Op het papiertje van de kleinzoon stond de uitslag en een mooie tekening”, glimlacht de keuzeheer én opa over het hartverwarmende presentje van zijn kleinkind.

Een meestervoorspeller blijkt Koemans kleinzoon bijna, maar net niet helemaal. “Hij had het net niet goed, want hij zei 3-1. Het is mooi om te zien dat ze meeleven en dat ze erbij zijn.”

“Ze zijn er één wedstrijd niet bij geweest en dan weet je wel welke dat was”, doelt de bondscoach op het met 3-2 verloren groepsduel met Oostenrijk. Bij hun aanwezigheid verloor Oranje dus nog niet.

Koeman heeft daarom een boodschap voor de mensen binnen de KNVB. “Ga maar regelen dat ze er zaterdag weer bij zijn”, knipoogt de keuzeheer.

Zaterdagavond om negen uur neemt het Nederlands elftal het op tegen de winnaar van het laatste achtstefinaleduel, die gaat tussen Turkije en Oostenrijk. Mocht Oranje die winnend besluiten, wacht in de halve finale de strijd met Engeland of Zwitserland.