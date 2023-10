Koeman onder de indruk van afgetrainde Ajacied: ‘Hij is fitter dan vorig jaar’

Maandag, 9 oktober 2023 om 17:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:41

Brian Brobbey maakt een hele fitte indruk op Ronald Koeman. De spits van Ajax, om wiens fitheid vorig seizoen veel te doen was, mocht zich maandag mede door de blessuregolf melden bij Oranje. "Ik zie gewoon dat hij fitter is en oogt", aldus Koeman op de persconferentie.

Onder voormalig Ajax-trainer Alfred Schreuder maakte Brobbey zelden de negentig minuten vol. De spits van Ajax werd toen door Marco van Basten zelfs 'lui' genoemd, maar sinds dit seizoen speelt Brobbey bijna al zijn wedstrijden uit.

"Aan Brobbey zie ik gewoon dat hij fitter is en oogt dan hij vorig seizoen was", aldus Koeman, die de aanvaller vorig jaar ook al eens bij de selectie had, maar niet liet spelen. Brobbey kan dus gaan debuteren voor Oranje.

Omdat Steven Berghuis geblesseerd moest afhaken, is Steven Bergwijn de enige andere Ajacied bij het Nederlands elftal. Ondanks de diepe crisis die Ajax doormaakt was het voor Koeman niet moeilijk om de uitnodigingen naar Amsterdam te versturen. "Bergwijn heeft bij het Nederlands elftal altijd gebracht wat ik van hem verwacht. Brobbey en hij zijn voor mij geen vraagtekens."

Koeman aanschouwt van een afstand wat er gebeurt bij Ajax. "Ik vind dat wel gek, hoe het allemaal gaat. Als je kijkt naar de wedstrijden, dan schrik ik van het niveau."

Zondag volgde een nieuwe nederlaag voor Ajax. "Als AZ met al zijn problemen, met het verlies van veel spelers, zó simpel wint in de ArenA, dan ben je wel heel ver gezakt."

Koeman weet niet hoe Ajax het tij moet keren. "Of het snel gaat veranderen bij Ajax? Nou, de spelers zullen niet veranderen."