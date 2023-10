Koeman noemt man en paard: ‘Hij loopt twee keer niet mee, dat kan niet’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 23:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

Ronald Koeman vindt dat Nederland zich kranig heeft geweerd tegen Frankrijk. De bondscoach van Oranje is na afloop kritisch op Xavi Simons, die zijn man liet lopen bij het eerste tegendoelpunt. "Je weet dat alles moet kloppen tegen dit soort tegenstanders. Het kan niet zo zijn dat je alleen de bal in de gaten houdt en niet je man", aldus Koeman bij de NOS.

Simons stond links in de voorhoede en had de opdracht om rechtsback Jonathan Clauss uit te schakelen. Al in de zevende minuut ging dat helemaal mis: Clauss kon vrij voorzetten, waarna Kylian Mbappé het van dichtbij afmaakte.

"Als je niet goed verdedigt, en volgens mij laat Xavi Simons daar twee keer de back lopen, dan straffen ze dat af", zegt Koeman hard. "Misschien was de dekking centraal ook niet helemaal goed. Volgens mij stapt Virgil (van Dijk, red.) nog iets uit, waardoor de bal erachter valt. Mbappé is net iets sterker op dat moment dan Luts(harel Geertruida, red.)."

Déjà vu ?? Weer een vroege voorsprong voor de Fransen, ditmaal door een doelpunt van - wie anders dan - Kylian Mbappé: 0-1. Kijk hier live mee ? https://t.co/qE1uTHhag3#NEDFRA pic.twitter.com/UL6DfTvu9V — NOS Sport (@NOSsport) October 13, 2023

"Ik reken dat Xavi wel aan, omdat je weet dat alles moet kloppen tegen Frankrijk. Maar dat gaat niet om één speler, we zagen er daar gewoon niet goed uit."

Rafael van der Vaart was kritisch op doelman Bart Verbruggen, die de bal rechtdoor van Mbappé volgens hem had moeten kunnen keren. "Die is van dichtbij. Ik denk dat het snel gaat van zo dichtbij voor de keeper", reageert Koeman mild.

Het plan vooraf viel door een nieuwe vroege tegentreffer in duigen. "Daarna krijg je een moment van: wat gaan we doen? Ik denk dat we ons goed hersteld hebben. Misschien hebben we wel betere kansen gehad dan Frankrijk."

"Die van Joey Veerman (in de eerste helft, red.) is een grote kans, maar hij schiet over. Dat is het verschil op dit niveau. Mbappé maakt een geweldige tweede goal. Zo'n speler hebben wij niet."

Koeman ziet ondanks de nederlaag perspectief. "Ik ben trots op het team, hoe we tot het laatst hebben geprobeerd om er een wedstrijd van te maken. We maakten een geweldige goal die een paar millimeter buitenspel was en daarna nog een geweldige 1-2. Dan voel je dat er misschien nog wat in zit. We hebben er alles aan gedaan."