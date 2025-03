Ronald Koeman noemt ontbrekende speler bij Oranje live op tv 'niet goed genoeg'

Ronald Koeman heeft in Studio Voetbal van de NOS tekst en uitleg gegeven bij de afwezigheid van Joshua Zirkzee in de voorselectie van het Nederlands elftal. De bondscoach gaf live op televisie aan dat hij de spits niet goed genoeg vindt.

“Ik vond hem niet goed. Ik heb hem ook gebeld toen ik in Brazilië was, omdat ik vond dat toen wij hem bekeken dat hij het scannen, wanneer hij kan draaien en kaatsen enzovoorts, dat hij daarin niet goed genoeg was”, begint Koeman zijn betoog.

Arno Vermeulen vraagt vervolgens of het een mogelijkheid is dat Zirkzee niet alsnog wordt opgeroepen, nu Brian Brobbey zondagmiddag geblesseerd het veld moest verlaten tijdens PEC Zwolle - Ajax (0-1).

“Ja, in principe zijn vorm en fitheid altijd leidend, maar dat kan niet altijd. We hebben heel veel centrale verdedigers en middenvelders, maar voorin zitten we wat beperkter”, stelt Koeman.

“Maar dan alsnog vind ik wel dat je je uitverkiezing moet verdienen en ik vind dat hij dat nu niet verdient, maar dat kan straks in een andere periode wel weer zo zijn.”

Zirkzee maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar Manchester United, maar maakte nog geen onuitwisbare indruk. De spits maakte pas 3 Premier League-doelpunten in 28 optredens.

Wel was hij afgelopen donderdag trefzeker in het Europa League-duel met Real Sociedad (1-1). Desondanks lijkt het er dus niet op dat Zirkzee alsnog opgeroepen gaat worden.