Koeman neemt twee debutanten op in voorselectie Nederlands elftal

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 13:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:17

Ronald Koeman heeft de voorselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden. Oranje neemt het op 7 september op tegen Griekenland en treedt drie dagen later aan tegen Ierland. Ian Maatsen en Micky van de Ven zijn de meest opvallende namen in de voorselectie.

Maatsen stond in juni al wel op het trainingsveld met Oranje toen hij door Ronald Koeman werd doorgeschoven vanuit Jong Oranje. De bondscoach van het Nederlands elftal wilde in aanloop naar de Final Four van de Nations League het aantal spelers op peil houden en liet om die reden een aantal beloftespelers meetrainen. Maatsen heeft daarin een dusdanig goede indruk achtergelaten dat hij nu mag hopen op een definitieve selectie.

Iemand anders die kans maakt om tot de definitieve schifting te behoren is Van de Ven. De centrumverdediger maakte onlangs de overstap van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. Verder zijn op de lijst veel bekende namen terug te vinden die ook deel uitmaakten van de Final Four van de Nations League. Oranje wist tijdens de finaleronde in eigen land niet te imponeren en eindigde als vierde na nederlagen tegen Kroatië en Italië.

Ook in de EK-kwalificatie gaat het nog niet voortvarend voor Oranje. Tegen Frankrijk werd kansloos verloren met 4-0. Gibraltar werd wel met 3-0 aan de kant geschoven, maar overtuigend was dat niet. De Fransen nemen de leiding in Groep B met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Griekenland (zes uit drie) en Ierland (drie uit drie). Nederland staat vierde, maar kwam dus wel minder vaak in actie dan de groepsgenoten.

De definitieve selectie wordt bekend gemaakt op vrijdag 1 september. Drie dagen later geeft Koeman een toelichting bij zijn keuzes. Dat is ook de dag dat de selectie en stafleden voor de eerste keer bijeen komen op de KNVB Campus in Zeist. Op 7 september is Griekenland de tegenstander in het Philips Stadion in Eindhoven, op 10 september is het Aviva Stadium in Dublin het decor voor het treffen met Ierland.

Voorlopige selectie Oranje:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Andries Noppert (sc Heerenveen), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV).

Aanvallers: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig).