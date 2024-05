Koeman neemt één speler mee naar EK ‘die geen goed seizoen heeft gedraaid’

Ronald Koeman vindt dat het spel zonder bal van de aanvallers van Oranje verbeterd moet worden, zo maakt hij woensdag duidelijk tijdens de persconferentie in Zeist. De bondscoach wil aanvallend voetbal gaan spelen op het EK in Duitsland, al moet zijn ploeg nog wel verbeteren in de omschakeling. Steven Bergwijn maakt deel uit van de aanvalslinie op het toernooi, ondanks dat hij ‘geen goed seizoen’ heeft gedraaid volgens Koeman.

Nick Olij (Sparta Rotterdam), Quinten Timber (Feyenoord) en Ian Maatsen (Borussia Dortmund) vielen af uit de eerdere voorselectie, terwijl Marten de Roon (Atalanta) zich eerder al moest terugtrekken wegens een blessure. Daardoor blijven er 26 internationals over die komende maand afreizen naar het prestigieuze eindtoernooi.

Eerder tijdens de persconferentie legde Koeman al uit dat hij Maatsen liet afvallen omdat er verdedigers zijn die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Aan die verdedigers geeft Koeman de voorkeur, omdat hij dan een extra aanvaller kan meenemen. Een van die ‘extra aanvallers’ is Bergwijn.

“Bergwijn heeft in de drie dagen dat hij er nu bij was een goede indruk achtergelaten”, vertelt Koeman. “Ik heb ook een verleden met hem.”

“Ik wil niet zeggen dat hij een geweldig seizoen heeft gehad, want dat heeft hij niet gehad. Ik denk wel dat ik hem in de komende periode zover kan krijgen dat hij belangrijk voor ons kan zijn. De kwaliteit is aanwezig.”

“We gaan echt wel van onszelf uit en willen aanvallend gaan spelen”, vertelt de bondscoach verder. “We willen creatief zijn, die spelers hebben we ook. Het moet geen boring football worden.”

“We hebben een sterk elftal, maar de aanvallers moeten het spel zonder bal verbeteren. In Nederland zijn de aanvallers wat minder goed in het compact krijgen van het elftal, dat moeten wij snel verbeteren”, aldus Koeman.

