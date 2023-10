Koeman moet lachen om vraag Griekse journalist: â€˜Is een Nederlands gezegdeâ€™

Koeman moet lachen om vraag Griekse journalist: ‘Is een Nederlands gezegde’

Zondag, 15 oktober 2023 om 20:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:13

Een grappig moment op de persconferentie van Ronald Koeman. De bondscoach kreeg een vraag van een Griekse journalist over wat Koeman vrijdag bedoelde met de uitspraak dat 'Griekenland bloed zal ruiken'. De bondscoach vertelde de man in kwestie dat hij die uitspraak niet letterlijk moet nemen.

Vrijdag, nadat het Nederlands elftal met 1-2 verloren had van Frankrijk, blikte Koeman vast vooruit op het duel met Griekenland. De Europees kampioen van 2004 won die dag zelf wél, met 0-2 van Ierland, waardoor die ploeg nu drie punten meer heeft dan Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nederland heeft een duel minder gespeeld, maar een nederlaag in Athene zou fataal kunnen zijn met het oog op EK-kwalificatie. Griekenland zou dan aan een punt tegen Frankrijk genoeg hebben om zich te plaatsen.

Bij de NOS werd Koeman vrijdag gevraagd of het belangrijkste zou zijn om een nederlaag in Athene te voorkomen. Koeman ging niet helemaal mee in die gedachtegang. "Ik win liever, dan zijn we zo goed als zeker gekwalificeerd. Maar Griekenland zal bloed ruiken in een thuiswedstrijd."

Op de persconferentie vroeg een Griekse journalist, via een vertaler, wat Koeman precies bedoelde met zijn uitspraak. Na het horen van de vertaling tovert Koeman een brede lach op zijn gezicht. "Niet écht bloed hè, wees niet boos."

"Zoals hun coach (Gustavo Poyet, red.) eerder al zei: het is voor hen een finale. Het zal heel moeilijk worden om hen morgen te verslaan. Maar het is een Nederlandse uitspraak: dat je er alles aan doet om de wedstrijd te winnen. Binnen de regels van de FairPlay. Dit is echt een goed antwoord" lacht Koeman.

Overigens is de officiële betekenis van 'bloed ruiken' volgens Van Dale: 'zijn kans schoon zien om iemand te verslaan'. De journalist in kwestie laat Koeman tot slot nog weten dat het gezegde ook in Griekenland bestaat.