‘Als hij fit is moet Ronald Koeman met Brobbey in de spits gaan spelen bij Oranje!’

Na het succes van Oranje in de twee succesvolle oefenwedstrijden tegen Canada (4-0) en IJsland (4-0), komt Nederland steeds meer in de stemming voor het Europees Kampioenschap. Verslaggever Jelle Kusters was bij de duels voor Voetbalzone en ING, en vroeg het Oranje Legioen welke boodschap zij hebben voor bondscoach Ronald Koeman én wat het OranjeDNA voor hen betekent. Veel Oranje-fans adviseren Koeman om met Brian Brobbey te gaan spelen, maar is de Ajacied op tijd fit voor de groepduels?

