Koeman mist trapspecialisten; De Boer looft Ajax-talent: ‘Een trap als Beckham’

Dinsdag, 7 november 2023 om 08:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:39

Ronald Koeman hoopt dat hij bij Oranje in de nabije toekomst snel de beschikking krijgt over een trapspecialist. In de afgelopen tien jaar was het Nederlands elftal slechts vier keer direct trefzeker uit een vrije trap. Al deze doelpunten kwamen op naam van Memphis Depay.

Koeman, die zelf bekend stond als vrijetrappenspecialist, ziet in het hedendaagse voetbal nog nauwelijks zulke type spelers bij topclubs rondlopen. “Vroeger had je Roberto Carlos, Juninho, David Beckham en Pierre van Hooijdonk, dat waren echte specialisten. Nu zou ik het niet weten”, zegt Koeman bij Rondo.

Youri Mulder denkt daar wel een verklaring voor te hebben. “Ik ben bij FC Twente trainer geweest. Na de training willen alle spelers nog even lekker op doel schieten. Maar dan willen ze allemaal zo’n zwabberbal schieten. Dat vinden ze het mooiste."

“In mijn ogen is een trapspecialist een fantastisch wapen”, haakt Ronald de Boer in. “Niet alleen bij een directe vrije trap, maar ook bij hoekschoppen. Dat kunnen halve doelpunten zijn.”

Van Basten laat daarop weten zich te verbazen over de vele matige corners die er tegenwoordig worden genomen. “Hoe vaak worden hoekschoppen niet te laag genomen? Dat is echt niet normaal. Die worden dan een meter hoog geschoten. Dan denk ik: dit kan niet waar zijn.”

Mulder wil tot slot van De Boer, die actief als trainer in de jeugd van Ajax is, weten of er in Amsterdam nog genoeg individueel op trappen wordt getraind. “Dat doen we wel genoeg, maar het is ook de vraag: hoe graag wil je het. Damian van der Vaart, de zoon van Rafael, tekende in september bij Ajax. Hij is zo'n speler. In mijn ogen heeft hij een trap als Beckham. Zijn corners zijn ook levensgevaarlijk. Hij heeft dat specialisme.”

Noodkreet Koeman

Koeman deed vorige maand na de nipte zege op Griekenland (0-1) winst nog een noodkreet. “Please.. laat er één geboren worden die dode spelsituaties beheerst, want dat brengt ook overwinningen.” Hij liet weten ontevreden te zijn over het Nederlands elftal op het gebied van hoekschoppen, vrije trappen en strafschoppen. Aanleiding was de gemiste strafschop van Wout Weghorst, waardoor Oranje het zichzelf onnodig moeilijk maakte.