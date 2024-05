‘Koeman, Messi en nu Xavi. Barcelona gaat zó slecht met zijn legendes om’

Quique Sánchez Flores snapt weinig van de beslissing van FC Barcelona om Xavi de laan uit te sturen. Volgens de trainer van Sevilla zouden de Catalanen beter met een levende legende als Xavi om moeten gaan. Het elftal van Flores sluit het seizoen overigens zondag af thuis tegen Barcelona.

"Ik zou dit niet moeten zeggen... Maar hoe slecht gaat Barcelona met zijn legendes om", spreekt Flores zijn verbazing vrijdag uit op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Sevilla tegen Barcelona van zondagavond.

"Ze zijn daar echt slecht bezig de laatste tijd. Koeman, Messi en nu Xavi nu, echt erg. Ik zou willen dat clubs hun legendes goed behandelden", geeft de coach van Sevilla mee aan Barcelona-voorzitter Joan Laporta.

"Dat zou echt fantastisch zijn. Dat is een erfenis van verbondenheid tussen de trainers en de supporters. Legendes goed behandelen zorgt namelijk voor een innige bond", aldus Flores, sinds december 2023 verbonden aan Sevilla.

Flores benadrukt hoeveel de vertrekkende Xavi heeft betekend voor Barcelona. "Hij heeft als speler heel veel bereikt en ook als trainer goede dingen verricht voor de club. Ik zal hem zondag knuffelen en met hem praten."

Ontslag

"FC Barcelona wil Xavi bedanken voor zijn werk als coach, dat bijdraagt aan een ongeëvenaarde carrière als speler en aanvoerder van het team, en wenst hem alle geluk van de wereld", zo laat de clubleiding van Barcelona vrijdag weten in een statement rondom het vertrek van Xavi. In de komende dagen zal meer duidelijk worden over de nieuwe technische staf.

Flick

De verwachting is dat Hansi Flick op zeer korte termijn officieel wordt gepresenteerd door Barcelona. Laporta en Deco willen snel zaken doen met de 59-jarige Duitser, die volgens de Duitse tak vanreeds tot een persoonlijk akkoord is gekomen met de nummer twee in LaLiga. Voor Flick ligt een eenjarig contract klaar, met de optie op een extra seizoen.