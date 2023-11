Koeman meldt blessuregeval bij Oranje: ‘Dit had niets met voetbal te maken’

Dinsdag, 21 november 2023 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:09

Het Nederlands elftal is tot irritatie van Ronald Koeman niet ongeschonden uit de strijd gekomen met Gibraltar (0-6 winst). De bondscoach van Oranje maakt melding van een blessure bij PSV'er Joey Veerman, die in de rust gewisseld werd. "Het had niks meer met voetbal te maken", klaagt Koeman voor de camera van de NOS.

Koeman is niet tevreden over de wedstrijd tegen Gibraltar. "Nee, het kan altijd beter. Er zaten goede goals bij, maar natuurlijk kun je en moet je meer scoren. Maar op een gegeven moment werd het ook heel vervelend. Het had niks meer met voetbal te maken." Veerman raakte geblesseerd aan de voet, waar een tegenstander met de noppen over heen schaafde. De middenvelder ging strompelend naar de spelersbus, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de ogen van Koeman ging Gibraltar bij momenten te ver. "Ze probeerden soms heel fanatiek het duel in te gaan. Dan moet je oppassen. Er zijn een aantal situaties geweest... Met Xavi Simons, met Mats Wieffer, en ook met Veerman, die geblesseerd raakt. Hij kon misschien wel door, maar het heeft geen enkele zin om dan risico te nemen."

Feyenoorder Calvin Stengs werd de uitblinker met drie doelpunten. "Calvin had dreiging. Als je drie goals maakt, dan kun je niet zeggen dat hij geen rendement heeft gehad. Daar gaat het om in het voetbal."

Over de wedstrijd van debutant Jorrel Hato, die direct na rust inviel, kan Koeman minder zeggen. De verdediger van Ajax had immers amper iets te doen. "Nee, je kan hem beter beoordelen op trainingen, waar hij speelt tegen onze aanvallers. Dat is mij wel heel goed bevallen. Hij heeft zich heel makkelijk aangepast. Hij speelt met bravoure. Mooi om dat soort jongens hun debuut te kunnen laten maken."

Koeman ziet voldoende verbeterpunten voor zijn ploeg. "Aanvallend moeten we betere loopacties hebben. In de opbouw kunnen we veel vaker mensen overslaan om het spel te versnellen."

Nederland kan zich richten op de voorbereiding op het EK. In maart volgen twee oefenwedstrijden, waaronder uit tegen Duitsland. "We moeten even afwachten wie er in maart fit zijn. Veel dingen moeten beter als je een goed toernooi wil spelen."