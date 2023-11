Koeman maakt keuze tussen Wieffer en Schouten; minuut stilte voor Geels

Zaterdag, 18 november 2023 om 19:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:08

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal tegen Ierland bekendgemaakt. Centraal achterin staan Stefan de Vrij en Daley Blind naast Virgil van Dijk als vervangers van Lutsharel Geertruida en Nathan Aké. Jerdy Schouten krijgt op het middenveld de voorkeur boven Mats Wieffer. Voorin kiest Koeman voor Wout Weghorst, waardoor Donyell Malen op de bank plaatsneemt. Het EK-kwalificatieduel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 1. Voor aanvang van de wedstrijd is een minuut stilte, ter nagedachtenis aan de op 75-jarige leeftijd overleden Ruud Geels.

Bart Verbruggen krijgt op doel andermaal het vertrouwen. De doelman, die zijn derde interland gaat spelen, ziet drie centrale verdedigers voor zich staan: De Vrij, aanvoerder Van Dijk en Blind. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Jorrel Hato, die als invaller zijn debuut voor Oranje kan maken. Op het middenveld kiest Koeman voor Schouten, Tijjani Reijnders en de meer aanvallend ingestelde Xavi Simons. Voorin moeten Cody Gakpo en Weghorst voor de treffers zien te zorgen.

De zege op Griekenland in oktober (0-1) heeft Oranje op de drempel van kwalificatie voor het EK gebracht. Een overwinning op Ierland is hoe dan ook voldoende om volgend jaar van de partij te zijn in Duitsland. Mocht het Nederlands elftal er toch niet in slagen om the Boys in Green te verslaan, geldt Gibraltar-uit dinsdag als vangnet. Koeman kan tegen Ierland niet beschikken over Aké, Geertruida, Sven Botman, Matthijs de Ligt, Jeremie Frimpong, Micky van de Ven, Frenkie de Jong en Memphis Depay.

De bondscoach maakt zich echter niet al te druk om de afwezigen. "Als je ziet wat we nu nog steeds over hebben aan verdedigers, dan zijn we rijkelijk bedeeld in de goede verdedigers. Het zou prettig zijn als we die luxe ook voorin hadden, maar we hebben als Nederland ook periodes gehad dat het andersom was en we vooral daar heel veel te kiezen hadden. Laten we hopen dat het voorin weer wat ruimer wordt."

De Ieren zullen zich vasthouden aan de openingsfase van de eerdere onderlinge ontmoeting in Dublin. De ploeg van bondscoach Stephen Kenny overrompelde Oranje in de openingsfase en pakte al snel de leiding via een strafschop. Genoeg voor een resultaat was die goal toen niet, door treffers van Gakpo en Weghorst (1-2). Meevaller voor Oranje was toen dat Evan Ferguson er niet bij was. Het negentienjarige toptalent van Brighton & Hove Albion kampte toen met een knieblessure.

Ferguson, dit seizoen al goed voor vijf treffers in de Premier League, is in Amsterdam wel gewoon van de partij. "We weten dat hij een goede spits is", sprak Koeman complimenteus over Ferguson. "We hebben goede informatie over hem van onze doelman Bart Verbruggen (teamgenoot bij Brighton, red.). Ik heb hem vorige week tegen Ajax gezien toen hij inviel. Hij is een goede, jonge doelpuntenmaker, dus we zullen goed moeten verdedigen."

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, Hartman; Schouten, Simons, Reijnders; Gakpo, Weghorst.

Opstelling Ierland: Bazunu; Doherty, Collins, O'Shea, Scales, Manning; Browne, Cullen; Robinson, Ferguson, Knight.