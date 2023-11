Koeman maakt eerste doelman voor cruciale EK-kwalificatieduels bekend

Dinsdag, 14 november 2023 om 11:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:36

Bart Verbruggen is tijdens de komende interlands de eerste doelman van Oranje, zo verklapt bondscoach Ronald Koeman tijdens de voorbereidende persconferentie op het EK-kwalificatieduel met Ierland. Drie dagen later speelt het Nederlands elftal tegen Gibraltar. Door de keuze voor Verbruggen, moeten Justin Bijlow en Mark Flekken genoegen nemen met een reserverol.

Koeman krijgt van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag of hij nu zijn ideale groep doelmannen heeft geselecteerd. “Het ligt altijd aan vorm en fitheid”, geeft de bondscoach aan. “Het komt dicht bij een ideale situatie zoals het nu is.”

“We hebben vanochtend met de keepers gezeten en aangegeven wie er gaat spelen, dat is Bart Verbruggen.” Koeman laat weten niet te veel meer te willen rouleren. “In maart was het Jasper Cillessen, tijdens de Nations League Finals Justin Bijlow. Mark Flekken keepte tijdens de interlandperiode in september en Verbruggen in oktober.”

Koeman vindt het niet ideaal dat er tijdens zijn tweede dienstverband als bondscoach van Oranje al vier verschillende doelmannen hebben gekeept. “Maar ze hebben het allemaal vrij goed gedaan. Ik vind het logisch op basis van de afgelopen twee wedstrijden dat Bart keept.”

“Je wil rust op die positie creëren”, vervolgt Koeman. “Het is gek om in de laatste vier periodes steeds een andere keeper te hebben. Maar gelukkig hebben we een aantal goede keepers.”

Koeman weet niet of de keuze voor Verbruggen een klap voor Bijlow was. “Hij was wel aanwezig bij de mededeling, maar ik heb niks aan hem gemerkt”, aldus de bondscoach.

De keuzeheer neemt logischerwijs pas vlak voor EK een beslissing welke drie doelmannen hij mee gaat nemen naar het eindtoernooi. "Tijdens de volgende interlandperiode, in maart, kijken we weer wie wij de beste doelman vinden, maar als je naar het voetballend vermogen van de Nederlandse keepers kijkt, denk ik dat we de beste drie nu bij elkaar hebben."