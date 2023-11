Koeman lovend: ‘Hij is niet snel, maar toch heel bruikbaar voor Oranje’

Dinsdag, 7 november 2023 om 09:50 • Bart DHanis • Laatste update: 10:08

Ronald Koeman is maandagavond in Rondo van Ziggo Sport ingegaan op de rol van Wout Weghorst. Volgens de bondscoach van Oranje heeft de spits van TSG Hoffenheim zich flink ontwikkeld de afgelopen jaren.

“Weghorst is echt wel gegroeid hoor”, begint Koeman zijn verhaal over de 31-jarige afmaker. “In mijn eerste periode zette ik Memphis Depay in de spits en had ik Luuk de Jong achter de hand. Vaak selecteerden we Weghorst niet voor de definitieve selectie.”

Depay kwakkelt de afgelopen maanden met een spierblessure en Luuk de Jong heeft inmiddels bedankt voor het Nederlands elftal. Weghorst mocht daarom in de basis beginnen tegen Frankrijk (1-2 verlies) en Griekenland (0-1 winst). Scoren deed hij in die duels echter niet. Wel miste hij een strafschop tegen de Grieken.

“Hij heeft zich wel ontwikkeld: het is een geweldige teamspeler”, gaat Koeman verder. “Hij heeft ook bagage gekregen in de afgelopen jaren bij Manchester United, waar hij zijn rol had. Nu ook weer in Duitsland.”

Weghorst maakte afgelopen zomer een tijdelijke overstap naar Hoffenheim. De Duitse club betaalt anderhalf miljoen euro aan Burnley om een seizoen gebruik te mogen maken van zijn diensten. Eerder maakte hij in de Bundesliga al furore bij VfL Wolfsburg.

“Hij is een spits die heel goed bruikbaar is, maar hij is niet snel. Je weet wat je aan Weghorst hebt. Door wisselingen en blessures heeft hij wel zijn plekje in Oranje verdient”, besluit de bondscoach van Oranje.

Luuk de Jong

Ronald de Boer, ook te gast bij het praatprogramma, vraagt Koeman wat hij zou zeggen als Luuk de Jong zich beschikbaar stelt voor het EK van 2024 in Duitsland. “Dat weet ik niet. Ik heb hem afgelopen tijd nog wel gebeld. Ik heb gezegd dat hij me moet bellen als hij zich weer beschikbaar wil stellen, dan beslis ik of ik hem oproep.”