Koeman lijkt toe te geven: Eredivisie-spelers maken meer kans op Oranje

Dinsdag, 14 november 2023

Jerdy Schouten kwam mede terug naar de Eredivisie om zijn rentree te maken in het Nederlands elftal en heeft na amper drie maanden zijn doel bereikt: de verdedigende middenvelder van PSV is door Ronald Koeman opgenomen in de Oranje-selectie. Opmerkelijk genoeg geeft Koeman min of meer toe dat spelen voor een Nederlandse topclub helpt om in beeld te komen.

Schouten werd de afgelopen jaren van alle kanten bewierookt om zijn spel bij Bologna. Toch kwam de verdedigende middenvelder in zijn periode in Italië slechts eenmaal voor Oranje uit. Dat was in juni 2022 bij het Nations League-duel met Wales (1-2 winst) onder bondscoach Louis van Gaal.

Anderhalf jaar later is Schouten dus terug in het Nederlands elftal en mag hij zich opmaken voor een tweede en mogelijk ook derde interland. Oranje speelt de laatste twee duels uit de EK-kwalificatiecyclus, zaterdag thuis tegen Ierland en dinsdag uit bij Gibraltar.

Schouten bevestigde zondag voor de camera bij ESPN dat zijn keuze voor PSV te maken had met zijn ambitie om voor het Nederlands elftal uit te komen. "Dat was een van de redenen om terug te komen, zeker."

Koeman werd dinsdag gevraagd waarom Schouten geen uitnodiging kreeg toen hij in Italië speelde. "Als Bologna Champions League had gespeeld, dan had het niks uitgemaakt", aldus Koeman. "Dan wil ik daarmee niet zeggen dat de Italiaanse competitie niet sterk is. Ik ben ooit in Italië een week geweest toen Memphis geblesseerd was en toen ben ik bij AS Roma - Bologna naar Justin Kluivert gaan kijken. Toen speelde Jerdy bij Bologna en was hij de beste man van het veld."

Dat was destijds echter niet genoeg voor Schouten om opgeroepen te worden. "De keuze viel toen op anderen. Als je terugkomt naar Nederland ben je nog meer in beeld", geeft Koeman opvallend genoeg toe.

"En natuurlijk op Champions League-niveau spelen. Ik lig niet wakker van een wedstrijd op nationaal niveau waarin PSV heel gemakkelijk wint. Ik kijk wel, maar dat vind ik niet de norm. De norm vind ik vooral Champions League-niveau, en slechts gedeeltelijk nationaal niveau.”