Koeman lijkt overtuigd van kwaliteiten debutant: ‘Ik ben zeer tevreden over hem’

Zondag, 15 oktober 2023 om 19:15 • Mart van Mourik

Ronald Koeman is tevreden over het optreden van Bart Verbruggen tegen Frankrijk, zo laat hij daags voor het EK-kwalificatieduel met Griekenland weten op de persconferentie.

Verbruggen mocht in de wedstrijd tegen de Fransen debuteren en hij werd met 21 jaar de jongste keeper in het Nederlands elftal sinds Jan van Beveren in 1967. Hoewel de sluitpost niet helemaal vrijuit leek te gaan bij de 0-1 van Kylian Mbappé, is Koeman te spreken over het optreden van de sluitpost.

“Ik was zeer tevreden over hem. Ik vond dat hij niet schuldig was bij allebei de goals van Frankrijk”, geeft Koeman aan. “Hij is ook zelfkritisch. Ik vind gewoon dat hij het bij een debuut op zijn leeftijd en gezien de situatie, de kracht van de tegenstander, meer dan prima heeft gedaan.”

De kans is groot dat Verbruggen ook tegen de Grieken onder de lat staat en de voorkeur krijgt boven Mark Flekken en Andries Noppert. Op de persconferentie wil de bondscoach overigens nog niets prijsgeven over de opstelling.

Wel bevestigt Koeman dat Wout Weghorst, die geblesseerd uitviel in het duel met de Fransen en vervangen werd door Donyell Malen, fit genoeg is om te starten mocht de keuze op hem vallen.

"Hij heeft vanochtend alles meegedaan op de training", reageert Koeman op de vraag of hij inzetbaar is. "Als daar geen dusdanige reactie op komt, kan hij meedoen. Ik denk dat hij fit is."

Nederland treedt maandag om 20.45 uur aan tegen Griekenland in Athene. Als het duel in een gelijkspel eindigen of in het voordeel van de bezoekers beslecht wordt, dan verzekert Oranje zich van een plek op het EK 2024.