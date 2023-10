Koeman laat Olij debuteren in definitieve selectie van Oranje

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:14

De definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland is bekend. Bondscoach Ronald Koeman kiest ervoor om Sparta-doelman Nick Olij op te nemen in zijn 23-koppige selectie, die twee cruciale duels voor Oranje gaat afwerken. Maandag moeten de internationals zich melden in Zeist.

Olij is de vervanger van sc Heerenveen-doelman Andries Noppert, die een slechte start van het Eredivisie-seizoen beleefde. De 28-jarige Haarlemmer zelf laat juist een uitstekende indruk achter bij Sparta, dat momenteel op een knappe zesde plek staat in de Eredivisie. Olij gaat aankomende concurreren met Mark Flekken en Bart Verbruggen, die bij hun clubs beiden uitkomen in de Premier League.

Verder valt op dat Koeman in zijn selectie een plaatst heeft ingeruimd voor Jeremie Frimpong. De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen was tijdens de vorige interlandperiode nog absent, omdat hij niet met Jong Oranje wilde deelnemen aan het jeugd-EK. Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt ontbreekt in de achterste linie wegens een blessure.

Het Nederlands elftal verzamelt zich aanstaande maandag op 9 oktober in Zeist. Vrijdag 13 oktober staat de ploeg van Koeman tegenover Frankrijk in de EK-kwalificatiecyclus. Dat duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later is in de OPAP Arena in Athene Griekenland de tegenstander. Beide wedstrijden vangen om 20:45 uur aan.

Volledige selectie:

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV).

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig).