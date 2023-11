Koeman kritisch op leider bij Oranje: ‘Hij mag meer initiatief nemen aan de bal’

Maandag, 6 november 2023 om 21:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:34

Ronald Koeman vindt dat Virgil van Dijk een nog meer leidende rol zou kunnen vervullen in het Nederlands elftal. De bondscoach van Oranje is bij Rondo op Ziggo Sport opbouwend kritisch op de verdediger van Liverpool. "Ik denk dat Virgil nog seeds beter en belangrijker kan worden", aldus Koeman.

Van Dijk is al jarenlang de onbetwiste aanvoerder in het Nederlands elftal, maar komt uit een moeizame periode, zo erkent ook Koeman. "Hij speelde een tijdje niet goed", zegt de bondscoach. "Dan kun je je afvragen waarom niet. Liverpool zat in een mindere periode, hij had een zware kruisbandblessure gehad, er was een WK... Er waren wel wat redenen voor het feit dat hij wat minder was, maar dat kan ook een keer gebeuren, vind ik."

Van Dijk lijkt dit seizoen de weg omhoog weer te hebben gevonden. "Afgelopen interlands vond ik hem wel weer de goede Virgil, maar daarvoor heeft hij een periode gehad dat hij iets minder was."

Voor Koeman staat Van Dijk dan ook absoluut niet ter discussie. Toch vindt hij dat de centrumverdediger zich nog kan ontwikkelen. "Bij momenten zou hij meer initiatief kunnen nemen aan de bal. Maar op een gegeven heeft iemand een bepaalde leeftijd en heeft hij een bepaalde positie. Daarin kan hij heel goed zijn."

Ook in zijn rol als aanvoerder zijn nog stappen te zetten. "Ik vind dat hij nóg meer de leider zou kunnen zijn in die groep, ook op trainingen bijvoorbeeld. Maar zijn persoonlijkheid en het contact tussen hem en mij is zeer goed. Respectvol. En er komt wel iemand binnen. Binnen het Nederlands elftal heeft hij wel het overwicht binnen de groep en wordt hij echt wel als de leider gezien, absoluut."

Youri Mulder wil graag weten waarin Van Dijk dan precies beter zou kunnen worden. "Er zijn weleens momenten op een training dat er fouten worden gemaakt, of afspraken niet worden nagekomen, dat je hoopt als coach dat spelers op het veld dat direct laten merken aan de anderen."

"Dat is ook wel anders geworden", vindt Koeman, die dat bedoelt in vergelijking met zijn eigen tijd als voetballer. "Een aantal jongens in deze selectie zouden dat nog meer kunnen doen. Maar de vraag is ook: zit dat in ze? Zijn ze dat gewend?"