Koeman krijgt slecht nieuws: naast Frenkie de Jong haakt nóg een sterspeler af

Maandag, 2 oktober 2023 om 00:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:12

De kans is groot dat Cody Gakpo niet in actie komt tegen Frankrijk en Griekenland. De aanvaller van Liverpool raakte zaterdag geblesseerd in het duel met Tottenham Hotspur en journalist Rik Elfrink weet zondag te melden dat hij naar verwachting ‘meerdere weken’ is uitgeschakeld. Eerder werd al duidelijk dat ook Frenkie de Jong en Memphis Depay zullen ontbreken in de komende interlandperiode

Gakpo liet zich zaterdagavond gelden in de Engelse topper tegen Tottenham Hotspur (2-1 nederlaag). De aanvaller van Liverpool maakte in de blessuretijd van de eerste helft op knappe wijze de gelijkmaker (1-1), maar liep daarbij meteen een vervelende blessure op. In de rust werd besloten dat Gakpo niet meer terug zou keren op het veld.

Elfrink weet te melden dat de blessure van Gakpo ernstig genoeg is om hem in de komende EK-kwalificatieduels aan de kant te houden. “Cody Gakpo ligt er naar verwachting meerdere weken uit bij Liverpool. Als het meevalt een paar weken. De Oranje-duels in oktober lijken op dit moment sowieso niet haalbaar voor de oud PSV'er”, zo schrijft de journalist op X.

Het is een fikse aderlating voor bondscoach Ronald Koeman, die dus ook al een oplossing moet vinden voor het ontbreken van De Jong en Depay. Nederland speelt op vrijdag 13 oktober eerst een thuisduel tegen Frankrijk, waarna Oranje die maandag aan zal treden in en tegen Griekenland.