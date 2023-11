Koeman krijgt opvallende open sollicitatie: ‘EK een geweldige bekroning’

Zaterdag, 4 november 2023 om 12:12 • Wessel Antes • Laatste update: 13:33

Bruno Martins Indi wil met Nederland deelnemen aan het EK in Duitsland, zo laat de 31-jarige verdediger van AZ weten in gesprek met Voetbal International. Hoewel bondscoach Ronald Koeman centraal achterin de opties voor het kiezen heeft, denkt Martins Indi nog altijd kans te maken op deelname aan het eindtoernooi. “Mijn hele carrière spreek ik hoge ambities uit.”

De aanvoerder van AZ weet hoe het is om een eindtoernooi met Oranje te spelen, daar hij tijdens het WK van 2014 een reguliere basiskracht was onder bondscoach Louis van Gaal. In totaal speelde Martins Indi al 36 keer in het shirt van het Nederlands elftal. Zijn laatste interland dateert van juni vorig jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De in Portugal geboren linkspoot moest een jaar toekijken bij AZ wegens een bovenbeenblessure, maar is met een aantal invalbeurten op zak op de weg terug. “Nu is het zaak steeds meer wedstrijdritme op te bouwen. Mijn balgevoel in de kleine ruimtes heb ik helemaal terug”, aldus Martins Indi, die weet wat hij wil.

“Ik heb duidelijke doelen voor ogen. Ik wil mijn basisplek bij AZ heroveren en mezelf blijven doorontwikkelen als speler en bijdragen aan de ambities van AZ en om de Champions League weer naar Alkmaar te brengen”, zegt Martins Indi, die ook Oranje niet uit zijn hoofd heeft gezet. “Voordat ik geblesseerd raakte, werkte ik toe naar het WK in Qatar. Het lag in de lijn der verwachtingen dat ik de selectie zou halen. Dat is iets waar ik weer naartoe ga werken.”

Hoewel de concurrentie hevig is, wil Martins Indi zich niet verschuilen. “Mijn hele carrière spreek ik hoge ambities uit. Dat is door deze blessure niet veranderd. Het EK in Duitsland zou een geweldige bekroning zijn. Ook omdat het zou betekenen dat ik bij AZ minimaal mijn oude niveau weer heb gehaald.”

Bovenal is Martins Indi blij om weer op het veld te staan. “Het feit dat ik weer nieuwe stippen aan de horizon kan plaatsen, doet me ontzettend goed. Ik ben weer voetballer. De kwaliteit in mij is er nog, ook de mindset is altijd gebleven en zelfs versterkt.”

Het jeugdproduct van Feyenoord keerde na buitenlandse avonturen bij FC Porto en Stoke City in oktober 2020 terug in Nederland. AZ huurde de verdediger in eerste instantie van de Championship-club, waarna hij in de zomer van 2021 definitief werd overgenomen. Inmiddels staat de teller voor Martins Indi op 97 officiële duels in het shirt van AZ, waar hij nog tot medio 2025 vastligt.