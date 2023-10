Koeman krijgt nóg een afmelding voor training vanwege privéomstandigheden

Maandag, 9 oktober 2023 om 19:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:19

Denzel Dumfries ontbrak maandag op de training van het Nederlands elftal, zo weet De Telegraaf te melden. De rechtsback was afwezig vanwege ‘omstandigheden in de privésfeer’, zo klinkt het. De vleugelverdediger van Internazionale lijkt zich maandagavond wél te kunnen melden in Zeist.

Het is vooralsnog onduidelijk of de absentie van maandagochtend gevolgen zal hebben voor de inzetbaarheid van Dumfries voor het komende EK-kwalificatieduel met Frankrijk.

Dumfries voegt zich bij een lange lijst met afwezigen op de eerste training van de interlandperiode. Maandagmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman al bekend dat ook Teun Koopmeiners niet aanwezig was en ook in beide kwalificatiewedstrijden niet in actie zal komen.

Verder ontbraken ook Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Noa Lang, Steven Berghuis, Sven Botman, Jurriën Timber, Tyrell Malacia, Mark Flekken en Justin Bijlow op de ochtendtraining.

De blessuregolf volgt voor Oranje op een heel belangrijk moment, gaf Koeman al aan op de persconferentie. "Het is duidelijk dat het resultaat in Griekenland cruciaal is voor de rest van de groep. Maar we spelen vrijdag eerst tegen Frankrijk. Die benaderen we alsof het de laatste is."

Vooral op het middenveld lijkt het zo puzzelen voor Koeman te worden. De oefenmeester heeft alleen Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Xavi Simons, Mats Wieffer en Joey Veerman om uit te kiezen. Simons speelt bovendien vaak als linksbuiten.

De positie van linksbuiten zou Ian Maatsen eventueel ook kunnen invullen. De 21-jarige linksback van Chelsea werd opgeroepen als vervanger van Berghuis en kan indien nodig de hele linkerflank bestrijken.