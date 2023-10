Koeman kent één twijfelgeval en voert lang gesprek met Daley Blind

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 16:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:15

Het is nog maar de vraag of Wout Weghorst maandag in actie kan komen tegen Griekenland. De spits moest zich tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) na een clash met Antoine Griezmann al in de eerste helft laten vervangen. Weghorst werkte zaterdag een individueel trainingsprogramma af. Op het trainingsveld was verder te zien dat bondscoach Ronald Koeman een uitgebreid gesprek voerde met Daley Blind, die concurrent Quilindschy Hartman vrijdag zag uitblinken.

De basisspelers van Oranje werkten zaterdag buiten een training af. Donyell Malen en Mats Wieffer, die vroeg invielen, sloten zich ook aan bij de eerste elf van vrijdag. De spelers deden lichte hersteloefeningen en keerden daarna terug naar het spelershotel, weet De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns.

De andere invallers en reserves werkten een intensievere training af. Een van die spelers was Blind, die zijn concurrent op de linksbackpositie, Hartman, uitstekend zag debuteren tegen de Fransen. De Feyenoorder bekroonde zijn wedstrijd bovendien met een treffer en kreeg in blessuretijd nog bijna een assist achter zijn naam, ware het niet dat zijn scherpe voorzet net niet kon worden binnengelopen.

Blind bleef tegen Frankrijk 90 minuten op de bank zitten. Op beelden is te zien dat Koeman tijdens de training lange tijd in gesprek is met de verdediger van Girona. Waar de trainer en speler het over hadden, is (nog) niet bekend. De reserverol is een fikse tegenvaller voor Blind, daar hij in LaLiga verzekerd is van een basisplaats. Bovendien stond hij in de vorige interlandperiode tijdens de zeges op Griekenland (3-0) en Ierland (1-2) wél in de basis.

Koeman op het trainingsveld in conclaaf met Daley Blind. De ervaren kracht kwam tegen Frankrijk niet in actie. Op de positie waar Blind meestal speelt kwam debutant Quilindschy Hartman gisteren sterk voor de dag. pic.twitter.com/tFGjkfhLTF — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) October 14, 2023

Weghorst

Weghorst mocht vrijdag starten tegen de Fransen in het kader van de EK-kwalificatie. Hij en Griezmann kwamen rond de middenlijn met elkaar in aanraking in een poging te bal te veroveren. Weghorst moest worden behandeld en werd even later vervangen door Malen.

De lichte training van de basisklanten van Oranje werd dan ook niet bijgewoond door Weghorst. De spits werkte binnen een individueel programma af. Het feit dat Weghorst nog altijd bij Oranje aanwezig is, kan erop duiden dat hij tegen Griekenland toch (deels) inzetbaar is. Áls dat het geval is, lijkt een invalbeurt de meest realistische optie. Malen is de aangewezen vervanger om Weghorst in de basis te vervangen.

Oranje kreeg naast de nederlaag tegen Frankrijk nog een tegenvaller te verwerken, daar directe concurrent Griekenland wél wist te winnen. De Europees kampioen van 2004 won met 0-2 van Ierland. De Grieken hebben drie punten meer en een duel meer gespeeld dan Oranje. Ook bij een nederlaag in Athene maakt Oranje nog volop kans om zich bij de eerste twee te scharen. Griekenland moet dan wel verliezen van Frankrijk, terwijl Nederland moet winnen van Ierland en Gibraltar.