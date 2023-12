Koeman jubelt na bekendmaken uitvalsbasis Oranje op EK: ‘Het is perfect’

Het Nederlands elftal verblijft tijdens het EK in Duitsland van volgend jaar zomer in Wolfsburg, zo maakt de KNVB woensdag officieel wereldkundig. Oranje neemt zijn intrek in het Ritz-Carlton Hotel en werkt zijn trainingen af in het nabijgelegen AOK Stadion, normaal gesproken de thuisbasis van Wolfsburg Onder 19 en het vrouwenelftal.

"De Noord-Duitse stad ligt centraal tussen de plaatsen Hamburg, Berlijn en Leipzig, waar Oranje zijn drie poulewedstrijden speelt", voegt de KNVB toe in het persbericht dat woensdagochtend is afgegeven.

Nederland opent de poulefase van het EK in Duitsland op 16 juni tegen de winnaar van de play-offs: Polen, Wales, Finland of Estland. Daarna volgen de groepswedstrijden tegen Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).

Koeman

"De combinatie van het hotel en de trainingsfaciliteiten sluit perfect aan bij onze wensen", jubelt bondscoach Ronald Koeman in een eerste reactie. "Omdat we gebruik kunnen maken van de accommodatie van VfL Wolfsburg hebben we de beschikking over een trainingscentrum dat aan alle moderne eisen voldoet."

???? Oranje has chosen the city of Wolfsburg as its home base during UEFA EURO 2024 in Germany next summer!#EURO2024 #CreateHistory ????https://t.co/scqwfEYlLK — OnsOranje (@OnsOranje) December 13, 2023

"Zelf vind ik het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je basecamp. Tijdens een toernooi zit je vijf weken op elkaars lip, dan is de onderlinge sfeer erg belangrijk. Een goed hotel helpt daarbij", aldus de opgetogen Koeman.

EURO 2024 begint op 14 juni, wanneer gastland Duitsland het in de Allianz Arena opneemt tegen München. De finale is precies een maand later, op 14 juli in het Olympisch Stadion van Berlijn.

Oefeninterlands

Het Nederlands elftal komt in aanloop naar het EK tweemaal vriendschappelijk in actie, zo maakte de KNVB maandag bekend. Op 22 maart is Schotland de tegenstander, al is de locatie en het aanvangstijdstip nog onbekend. Op 26 maart is in het Deutsche Bank Park in Frankfurt Duitsland de opponent. De bedoeling is dat er in juni nog twee. oefeninterlands worden ingepland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties