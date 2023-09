Koeman is glashelder over de toekomst van Wijnaldum bij Oranje

Maandag, 4 september 2023 om 17:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:27

Georginio Wijnaldum blijft ook in Saudi-Arabië in beeld bij Ronald Koeman voor Oranje, zo bevestigt de bondscoach maandag op de persconferentie. Wijnaldum is er voor deze interlandperiode niet bij en staat op het punt om zijn transfer van Paris Saint-Germain naar Al-Ettifaq af te ronden. "Ik zeg niet bij voorbaat: 'Saudi-Arabië is een competitie waarvan ik spelers bij voorbaat niet oproep.' Nee, totaal niet", aldus Koeman.

Wijnaldum zit in een moeilijke situatie bij PSG, dat geen beroep meer op hem doet. Een transfer naar een Europese club zit er ook niet in, waardoor de 32-jarige middenvelder gaat kiezen voor de club van trainer Steven Gerrard in Saudi-Arabië. "Gini heeft mij gebeld", zegt Koeman. "Daar wil ik niet te veel over uitweiden. Hij moest kiezen tussen de hele week trainen met het tweede elftal en dan in het weekend vrij zijn, of dit, want de club vroeg een dusdanig bedrag dat andere clubs in Europa hem niet wilden of konden halen."

"Hij wil voetballen. Daar is een competitie waar meerdere spelers heen zijn gegaan. De Brozovic, Mitrovic en Cristiano Ronaldo van deze wereld komen volgens mij ook nog steeds voor hun nationale elftal uit. Dus waarom niet? Ik zeg niet bij voorbaat: 'Saudi-Arabië is een competitie waarvan ik spelers bij voorbaat niet oproep.' Nee, totaal niet. Maar hij heeft een lange tijd niet gespeeld en moet gaan spelen. Dan zien we het wel."

Koeman noemt het 'vreemd' dat veel grote namen deze zomer kozen voor Saudi-Arabië. "Ik begrijp dat het financiële plaatje voor heel veel spelers ook heel belangrijk is, maar ik zou persoonlijk in Europa willen blijven bij een grotere club. Maar dat zijn keuzes die je van eenieder moet accepteren."

Oranje neemt het op donderdag 7 september op tegen Griekenland en treedt op zondag aan tegen Ierland. In de EK-kwalificatie gaat het nog niet voortvarend voor Oranje. Tegen Frankrijk werd kansloos verloren met 4-0. Gibraltar werd wel met 3-0 aan de kant geschoven, maar overtuigend was dat niet. De Fransen nemen de leiding in Groep B met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Griekenland (zes uit drie) en Ierland (drie uit drie). Nederland staat vierde, maar kwam wel minder vaak in actie dan de groepsgenoten. De eerste twee landen gaan naar het EK.