Koeman is enthousiast: ‘Die ontwikkelt zich geweldig, een moderne voetballer’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:06

Ronald Koeman klinkt na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (1-2 verlies) lovend over Tijjani Reijnders. De bondscoach van Oranje gunde de middenvelder van AC Milan zijn basisdebuut en kreeg daar absoluut geen spijt van.

Reijnders stapte deze zomer verrassend over van AZ naar AC Milan en presteert in Italië naar verwachting. Ook in Oranje maakt Reijnders nu al in twee interlandperiodes een uitstekende indruk. "Die ontwikkelt zich geweldig", aldus Koeman bij de NOS.

"Dat is een moderne voetballer op het middenveld. Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Hij is dynamisch, loopt makkelijk en zoekt diepte. Dat had hij ook een aantal keer in de eerste helft."

De invulling van het middenveld was bij afwezigheid van de geblesseerde Frenkie de Jong anders dan normaal. Ronald Koeman was niet tevreden en haalde in de rust Marten de Roon eruit. "Ik vond dat Joey Veerman en Marten te veel in elkaars positie liepen. Ik wilde met Mats Wieffer wat meer een loper hebben naar voren toe, dus ik moest een keuze maken tussen Joey en Marten."

Koeman ziet ondanks de nederlaag tegen Frankrijk progressie. "Ik heb van veel spelers dingen gezien die mij blij maken." Debutant Quilindschy Hartman blonk uit met onder meer een doelpunt. "Hij was geweldig."

Op het laatst moest Hartman op de tanden bijten. "Hij zat er aardig doorheen, maar dat is ook logisch bij een wedstrijd op dit niveau, tegen zo'n tegenstander." Hartman gaf zelf aan last te hebben van kramp, ogenschijnlijk geen blessure dus.

Jeroen Stekelenburg wil weten of Oranje niet wat weinig snelheid had met Wout Weghorst en Xavi Simons voorin. "Dat zijn keuzes, ik had ook Donyell Malen kunnen kiezen." Laatstgenoemde viel vlak voor rust alsnog in voor de geblesseerde Weghorst. "Als we diep spelen of lang spelen, dan heb je ook veel aan Weghorst. Volgens mij waren de centrale verdedigers ook niet de minste."

Griekenland won ondertussen in Ierland (0-2) en neemt plek twee in Groep B over van Oranje. "Het maakt het niet makkelijker", zegt Koeman. "Maar we weten wat ons te doen staat. Niet verliezen? Tja, ik win liever, want dan ben je zo goed als zeker gekwalificeerd. Maar Griekenland zal ook bloed ruiken in eigen huis."