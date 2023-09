Koeman: ‘Ik word niet moe van Frimpong. Je kan dit als een soort straf zien’

Maandag, 4 september 2023 om 17:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:37

Ronald Koeman benadrukt maandag dat Jeremie Frimpong als een soort 'straf' niet is opgeroepen voor de aankomende interlands van Oranje tegen Griekenland en Ierland. De 22-jarige verdediger had afgelopen zomer geen trek in het jeugd-EK met Jong Oranje en ging liever op vakantie. Koeman vindt zoiets niet kunnen en stuurde daarom geen uitnodiging naar Frimpong. De rechtsback blijft desondanks wel in beeld bij het Nederlands elftal.

"Ik word niet moe van Frimpong en ik heb inmiddels met hem gesproken. Tenminste, Nigel (De Jong, technisch directeur, red.) heeft dat namens de KNVB gedaan", zo verduidelijkt Koeman. "Want we zijn natuurlijk ook niet blij met spelers die afzeggen voor Jong Oranje. Want wij vinden dat je altijd beschikbaar moet zijn. En daar heeft Nigel met hem over gesproken. Hij wil zelf nog steeds graag voor het Nederlands elftal uitkomen. Maar ik heb intern bij de KNVB wel gezegd dat hij voor deze interlandperiode niet oproepbaar was."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Je kan het als een soort straf zien. Maar ik vind wel dat er een soort verplichting bij spelers moet zijn dat je uitkomt voor welk vertegenwoordigend elftal dan ook. En als jij denkt af te kunnen zeggen voor Jong Oranje en overmorgen weer bij het Nederlands elftal wil zijn, dat is niet hoe we bij de KNVB denken over internationals. En Frimpong snapt dat", voegt Koeman daaraan toe. De bondscoach van Oranje geeft tevens zijn mening over Ryan Gravenberch, die zich volledig wil focussen op zijn nieuwe club Liverpool en daarom de aankomende duels van Jong Oranje overslaat.

"Dat is net zoals bij Frimpong, daar zijn we niet blij mee", is Koeman zeer stellig. Hij heeft overigens geen contact gehad met Gravenberch. "Nee, want hij was niet bij mij maar bij Jong Oranje. Maar Nigel (De Jong, red.) heeft contact met hem gehad." NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg werpt op dat het geen tendens moet worden dat spelers alleen nog maar voor het 'grote' Oranje willen uitkomen en Jong Oranje links laten liggen. "Nee, want dat is ook een vertegenwoordigend elftal. Ik begrijp het allemaal wel, maar door goede prestaties bij Jong Oranje kun je ook een stap maken", benadrukt Koeman.

Oranje neemt het op donderdag 7 september op tegen Griekenland en treedt op zondag aan tegen Ierland. In de EK-kwalificatie gaat het nog niet voortvarend voor Oranje. Tegen Frankrijk werd kansloos verloren met 4-0. Gibraltar werd wel met 3-0 aan de kant geschoven, maar overtuigend was dat niet. De Fransen nemen de leiding in Groep B met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Griekenland (zes uit drie) en Ierland (drie uit drie). Nederland staat vierde, maar kwam wel minder vaak in actie dan de groepsgenoten. De eerste twee landen gaan naar het EK.