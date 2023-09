Koeman: ‘Hij kan een goede nummer 9 zijn, maar hij ziet er heel moeilijk uit’

Maandag, 4 september 2023 om 18:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:05

Ronald Koeman vindt het er 'heel moeilijk uitzien' bij Brian Brobbey. De bondscoach van Oranje is door de blessure van Memphis Depay en het stoppen van Luuk de Jong op zoek naar een goed alternatief in de spits, maar ziet weinig opties voorhanden. "Er breken vanuit de jeugd weinig aanvallers door. Ik weet niet hoe dat komt", aldus Koeman maandag op de persconferentie.

Koeman heeft genoeg keuze in de verdediging en op het middenveld, maar in de aanval is het dun bezaaid. "Het zijn in het algemeen allemaal nummer 10's, verdedigers die doorbreken... Ajax is al heel lang aan het zoeken naar de nieuwe Patrick Kluivert. Brobbey ziet er ook heel moeilijk uit, speelt ook niet altijd en zou eigenlijk wel een goede nummer 9 moeten kunnen worden. Maar daar kan ik verder niet over oordelen."

Brobbey werd door Koeman niet uitgenodigd en zat eigenlijk bij Jong Oranje, maar de spits van Ajax is door een blessure afgehaakt. In de huidige selectie zijn Steven Berghuis, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen en Wout Weghorst de aanvallers. Ook Xavi Simons wordt doorgaans door Koeman ingezet als aanvaller. "Het is beperkt. Wij hebben een lijst vol alternatieven op heel veel posities, maar de lijst met spitsen en buitenspelers, die is beperkt."

Koeman baalt dan ook van het afhaken van Memphis Depay. "De blessure van Memphis is het vervelendst, maar daar zijn we helaas al een beetje aan gewend geraakt. Memphis in vorm is een meerwaarde voor dit Nederlands elftal. Zijn blessuregevoeligheid heeft in principe geen gevolgen voor zijn positie bij het Nederlands elftal, maar hij moet wel in een situatie komen dat hij voor langere tijd wedstrijden kan spelen."