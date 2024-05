Koeman: ‘Hij is in alle opzichten klaar voor een stap naar het buitenland’

Ronald Koeman denkt dat Joey Veerman er goed aan doet om deze zomer een stap naar het buitenland te maken. Dat vertelde de bondscoach van het Nederlands elftal maandagavond in Veronica Offside. De middenvelder van PSV maakt deel uit van de voorselectie van Oranje voor het EK in Duitsland.

In het programma wordt onder meer de vraag gesteld hoe goed Veerman eigenlijk is. “Soms denk je dat hij minder loopt dan een andere speler, maar in alle statistieken staat hij altijd heel hoog qua afgelegde meters in een wedstrijd”, weet Koeman. “En aan de bal heeft hij natuurlijk meerwaarde.”

“Soms is er natuurlijk een twijfel, ook bij mij, op het moment dat je met drie middenvelders speelt. Maar aan de bal is hij geweldig. Iedere bal die hij heeft en afspeelt is met een idee en goed. Maar soms heb je wel problemen met hem, dat hij dan overlopen wordt op het middenveld. Maar nogmaals: hij is bij het Nederlands elftal, en hij maakt kans om te spelen.”

Het is de vraag of Veerman samen met Frenkie de Jong op het middenveld kan spelen, onder meer omdat beide spelers bij hun clubs vaak aan de linkerkant staan opgesteld. Koeman heeft dit nog niet kunnen proberen, omdat De Jong de laatste tijd een aantal interlands heeft gemist vanwege blessureleed.

“In principe: als Frenkie de Jong fit is, speelt Frenkie de Jong links op het middenveld”, is Koeman duidelijk. “Het is jammer dat we gedurende een hele periode altijd geblesseerde spelers hebben gehad. Dus ik heb eigenlijk nooit verschillende combinaties met Frenkie de Jong kunnen proberen op het middenveld."

Presentator Wilfred Genee vraagt vervolgens of Veerman rijp is voor een stap omhoog. Koeman: “Als speler moet je denk ik uitdagingen in je carrière hebben. En ik vind dat hij zó goed is voor Nederland, dat ik hem graag in Spanje, Italië, Duitsland of Engeland op het middenveld wil zien. Dat is qua alles het hoogste niveau. Ik denk dat hij in allerlei opzichten klaar is voor een stap naar het buitenland.”

Veerman, die nog tot medio 2026 vastligt bij PSV, was dit seizoen zeer belangrijk voor de landskampioen. In 29 Eredivisie-duels was hij goed voor 5 goals en 16 assists. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 32 miljoen euro.

