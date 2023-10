Koeman: ‘Hij blijft lopen met de bal, maar met alle respect: ga liggen’

Zondag, 15 oktober 2023 om 19:36 • Mart van Mourik

Ronald Koeman vindt dat Nederland bij vlagen nog slimmer moet spelen om een zege uit het vuur te slepen. Op de persconferentie voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Griekenland stipt de bondscoach onder meer de verschillen met Zuid-Europese landen aan als het gaat om wedstrijdbeleving.

Journalist Maarten Wijffels vraagt zich tijdens het persmoment hardop af of het bij het Nederlands elftal ontbreekt aan ‘klootzakken’ die met slimmigheidjes punten over de streep trekken.

Koeman sluit zich aan bij de journalist en erkent dat het niet ‘in het bloed’ van de Nederlanders zit om wedstrijden te beslissen ‘zoals Zuid-Europese landen dat doen’.

“Het is denk ik een algemeen Nederlands probleem dat wij bijvoorbeeld het uitlokken niet beheersen. Als je de wedstrijd tegen Frankrijk neemt: je zag hoe vaak een Franse speler op de grond lag. Het was niet altijd wat.”

“Door er zo in te gaan leg je druk op de wedstrijd en voer je de druk op een scheidsrechter op”, vervolgt Koeman. “Het is heel Nederlands om dat niet te doen en dat is niet alleen in deze generatie zo. Wij groeien daar niet mee op.”

“In het buitenland, en zeker in de Zuid-Europese landen, wordt alles gedaan om het maximale resultaat te halen. Daar kunnen wij van leren; wij kunnen op juiste momenten slimmer zijn. In andere landen wordt een kleine overtreding soms heel groot gemaakt.”

Koeman haalt een recent voorbeeld aan. “Reijnders had een aantal acties in de eerste helft. Er werden drie of vier overtredingen achter elkaar op hem gemaakt, maar hij blééf lopen. Dat zijn momenten dat je moet gaan liggen, met alle respect. Het zijn gewoon overtredingen.”