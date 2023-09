Koeman heeft cryptische, begrijpelijke opmerking over elftal richting Ierland

Donderdag, 7 september 2023 om 23:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 02:55

Ronald Koeman wil nog niet zeggen of het Nederlands elftal tegen Ierland wederom in een systeem met drie centrale verdedigers en twee wingbacks gaat spelen. Voor de camera bij ESPN ging de bondscoach in op zijn keuze voor deze formatie en liet hij in het midden of we tegen de Ieren eenzelfde opstelling kunnen verwachten. Daarnaast legde Koeman uit hoe hij bij dit systeem is gekomen.

De trainer was tevreden met de overwinning op Griekenland (3-0), zeker met het oog op de matige start in de EK-kwalificatie. "We wisten dat we onder druk staan", zei de trainer. "En dat is ook logisch, want als je niet wint en de concurrentie wel... Het was wel een vereiste dat we vanavond zouden winnen." Door de winstpartij staat Oranje momenteel op zes punten uit drie wedstrijden in Groep B, wat vooralsnog de tweede plek betekent.

De oefenmeester had al geruime tijd geleden besloten om tegen Griekenland in een andere formatie te gaan spelen dan in de eerdere EK-kwalificatiewedstrijden. "Ik heb er met de staf over gepraat en ik heb een aantal spelers gesproken. En ik heb natuurlijk eerder zo'n formatie gebruikt. Ook toen ik eerst begon bij het Nederlands elftal bouwden we altijd met drie man op en stond Denzel Dumfries half rechtsbuiten."

Ondanks de gemakkelijke overwinning wil Koeman niet zeggen of Oranje tegen Ierland in een vergelijkbaar systeem speelt. “Dat weet ik niet. Misschien verras ik jullie wel weer. Iedere tegenstander is anders en je wilt altijd een voordeel pakken ten opzichte van de tegenstander. Ierland speelt 5-3-2, dus daar moeten we naar kijken.” Het Nederlands elftal speelt zondagavond in en tegen Ierland het volgende duel in de EK-kwalificatie.