Koeman had vooruitziende blik over oproepen Hato: ‘Ik dacht: Ik heb wéér gelijk’

Dinsdag, 14 november 2023 om 16:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:45

Ronald Koeman heeft er nooit aan getwijfeld om Jorrel Hato op te roepen voor de aankomende EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal. De multifunctionele verdediger van Ajax is pas zeventien jaar oud, maar volgens Koeman hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Hato zat niet bij de voorselectie van Oranje, maar werd na enkele afmeldingen toch opgeroepen.

"Het was vrij snel duidelijk dat ik Hato zou oproepen", aldus Koeman op de persconferentie van dinsdag. "In het technisch overleg zitten we altijd met Michael Reiziger (bondscoach Jong Oranje, red.) en bespreken we ook jongens vanuit Jong Oranje. En ik zocht een linkspoot, dat vind ik belangrijk", verklaart de bondscoach de gedachtegang achter de keuze voor Hato.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman benadrukte op de persbijeenkomst in Zeist dat Hato niet als enige in beeld was voor een plaats in de Oranje-selectie. Ook de dit seizoen bij Brighton & Hove Albion goed presterende Jan Paul van Hecke was een optie voor de posities achterin bij Nederland.

"Er waren ook andere kandidaten, maar die waren rechtsbenig. Ik had een vooruitziende blik, want Nathan Aké meldde zich ook af dit weekend. Toen had ik zoiets van: ik heb wéér gelijk", zei de bondscoach van Oranje met een glimlach.

Ronald Koeman had een vooruitziende blik met het oproepen van Jorrel Hato.

Koeman kon het overigens niet laten om de verzamelde pers op het complex van de KNVB in Zeist een klein sneertje mee te geven. "Ik vind het altijd heel leuk dat jullie met elkaar... Ik hoef bijna geen wedstrijden meer te kijken. Ik hoef alleen maar te kijken wie ik moet selecteren."

Volle ziekenboeg

Aké is zeker niet de enige speler die niet opgesteld kan worden door Koeman. Ook Micky van de Ven, Sven Botman, Matthijs de Ligt en de al langer geblesseerde Jurriën Timber ontbreken in de selectie. Koeman heeft wel de beschikking over de ervaren Daley Blind, die eventueel als centrumverdediger inzetbaar is tegen Ierland en Gibraltar.

"Hij is ook een optie voor centraal achterin", beaamt Koeman. "Het is alleen maar mooi om te zien dat hij het goed doet bij Girona, bij een club die het beste voetbal speelt in LaLiga. Daley houdt zich simpel staande. Dat geeft de kwaliteit van de speler aan en ook de slimheid en ervaring. Daarom zit hij nog steeds bij Oranje."

Blind is met 103 interlands veruit de meest ervaren international in de huidige selectie van het Nederlands elftal, met aanvoerder Virgil van Dijk (62 interlands) als nummer twee op gepaste afstand.