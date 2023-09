Koeman getipt: ‘Hij brengt iets extra’s met z’n creativiteit en loopvermogen’

Donderdag, 7 september 2023 om 11:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:37

Voor Tijjani Reijnders lonkt donderdagavond een debuut in het Nederlands elftal. Oranje

speelt om 20.45 uur het EK-kwalificatieduel met Griekenland. Bert Konterman en Michel Vonk hopen dat bondscoach Ronald Koeman de middenvelder van AC Milan daadwerkelijk zijn eerste minuten in Oranje laat maken.

Konterman gaf Reijnders voor het eerst een kans in Oranje. In november 2018 debuteerde de rechtspoot in Nederland Onder 20. Reijnders was op dat moment onder Vonk bezig aan zijn tweede seizoen bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie “Het loopvermogen, de fitheid, het surplus aan creativiteit, de loopacties had hij toen al”, zegt Vonk tegenover de NOS. “Bij Jong AZ kon hij elke week spelen. Het gaf hem de gelegenheid te groeien. We verwachten vaak te veel van jonge spelers. Sommigen hebben iets meer tijd nodig.”

Reijnders liet zijn frustratie ondanks het gebrek aan speeltijd in het eerste van AZ op dat moment niet de vrije loop. “Hij was altijd vrolijk en zeurde nooit. Voor een trainer heel prettig", glimlacht Konterman. “Hij wist ook wel waar hij stond. Dat hij er nog niet was, dat zijn tijd zou komen.” De positieve instelling wordt door Vonk beaamd: “Hij had geduld en was altijd positief. Natuurlijk was het weleens moeilijk, maar hij had altijd zin om te spelen.”

Reijnders dwong afgelopen zomer een toptransfer af naar AC Milan, waar hij direct indruk maakt op het middenveld. Voor de Zwollenaar lonkt nu een debuut in Oranje naast Frenkie de Jong. "Nu wil ik hem weleens in Oranje zien", zegt Vonk. “Ik ben echt benieuwd. Hij kan iets extra's brengen met zijn creativiteit en loopvermogen.” Konterman hoopt eveneens dat Reijnders zijn kans onder Koeman krijgt: “Wat mij betreft staat hij in de basis.”