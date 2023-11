Koeman geniet van Derksen: ‘Ik beloof jullie: ik ga doen wat Johan ook doet’

Dinsdag, 14 november 2023 om 21:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

Ronald Koeman heeft het gevoel dat hij als bondscoach van het Nederlands elftal op zijn woorden moet passen. De keuzeheer bewondert tv-analyticus Johan Derksen om zijn uitgesproken karakter en zou dolgraag eens in zijn huid kruipen. "Ik zou veel meer willen zeggen dan nu", aldus Koeman.

Koeman leverde onlangs in Rondo openlijk kritiek op Brian Brobbey. De keuzeheur schrok enigszins van de eerste aanname van de Ajax-spits op de training bij het Nederlands elftal. Dinsdag kwam Koeman daarop terug. "Ik vind dat ik hem iets meer in bescherming had moeten nemen bij Rondo."

Toch houdt de bondscoach ervan om zich uit te spreken. "Ik zou veel meer willen zeggen, maar niet alleen over het voetbal. Ook over andere dingen zou ik weleens... Maar dan denk ik: in deze tijd, vanuit mijn positie, helaas..."

Koeman kijkt graag naar Vandaag Inside. "Als je iedere avond op tv bent... Johan Derksen zegt alles, en dat vind ik dan ook wel weer mooi. In best wel veel dingen heeft-ie wel gelijk."

Willem Vissers van de Volkskrant vraagt Koeman waar hij het liefst iets over zou willen zeggen. De bondscoach schiet in de lach. "De tijd is op, dank jullie wel", grapt perschef Bas Ticheler.

Koeman geeft alsnog antwoord aan Vissers. "Zullen we afspreken dat als ik stop we terugkomen in deze setting? Dan ga ik alles zeggen wat ik denk", belooft Koeman. "Dat lijkt me het beste."

Derksen kreeg de beelden van Koemans uitspraken dinsdagavond zelf te zien in Vandaag Inside. "Een hele wijze man", grapte de tv-personality.