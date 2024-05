Koeman geeft heldere, tactische reden om CL-finalist Maatsen niet te selecteren

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij het besluit om Ian Maatsen niet mee te nemen naar het EK in Duitsland. Tijdens de persconferentie legt de bondscoach uit dat de linksback van Borussia Dortmund, die komende zaterdag de Champions League-finale speelt, er onder meer niet bij is omdat hij dan een extra aanvaller kan meenemen.

Nick Olij (Sparta Rotterdam), Quinten Timber (Feyenoord) en Ian Maatsen (Borussia Dortmund) vallen af uit de eerdere voorselectie, terwijl Marten de Roon (Atalanta) zich eerder al moest terugtrekken wegens een blessure. Daardoor blijven er 26 internationals over die komende maand afreizen naar het prestigieuze eindtoernooi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik heb Maatsen vanochtend gefacetimed”, vertelt Koeman woensdagmiddag tijdens het persmoment in Zeist. “Het was niet per se een moeilijk gesprek, omdat ik weet dat het mijn taak is. Het hoort erbij.”

“Het was wel even nadenken over wat het beste moment voor hem is om het te horen. Hij speelt zaterdag natuurlijk de finale, dus ik dacht dat woensdagochtend wel moest kunnen. Dan heb je nog drie dagen. Op mijn manier heb ik gewoon uitgelegd waarom hij er niet bij zit. Het lijkt me logisch dat hij teleurgesteld is.”

“We zijn bezig met een cyclus waarin we de groep formeren. We hebben meerdere jongens op zijn positie, en die krijgen de voorkeur. Nathan Aké en Daley Blind bijvoorbeeld.”

“Blind heeft een geweldig seizoen bij Girona gedraaid en Micky van de Ven speelt de laatste weken ook linksback bij Tottenham Hotspur. Door de type verdedigers die we nu hebben, die dus op meerdere posities inzetbaar zijn, kan ik een extra aanvaller meenemen.”

“Ik heb verder geen uitleg gegeven over systemen. Blind is bijvoorbeeld een fitte jongen met heel veel ervaring die alles gespeeld heeft. Hij heeft ook een rol in de groep. En met hem maken we deze cyclus af”, aldus Koeman.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties