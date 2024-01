Koeman gaat twee potentiële spelers voor Oranje in januari intensief volgen

Ronald Koeman en zijn technische staf gaan de centrumspitsen Joshua Zirkzee en Thijs Dallinga in januari intensief volgen, zo schrijft Maarten Wijffels namens het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist is de spitspositie een van grootste dossiers waarover Koeman zijn hoofd gaat buigen.

Wijffels ziet een groot verschil tussen Koeman en diens voorganger Louis van Gaal. “Koeman gaat spelers die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald in de kwalificatiereeks in principe allemaal selecteren”, schrijft de journalist in zijn analyse.

De zestigjarige bondscoach van Oranje weet wat hij aan spelers als Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Frenkie de Jong heeft. Wat betreft de spitspositie staat er echter nog weinig vast.

Wijffels weet dat er afgelopen herfst in de technische staf van Koeman werd besloten dat januari een maand wordt om aanvallers zoals Zirkzee (Bologna) en Dallinga (Toulouse) intensief te gaan volgen. De keuzeheer zou willen zien of zij misschien iets kunnen brengen wat er nu nog niet is.

Dallinga werd in november op het laatste moment al opgeroepen voor Oranje na afmeldingen van de Ajacieden Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Tijdens de 0-6 zege op Gibraltar maakte de spits van Toulouse ook daadwerkelijk zijn debuut.

Wijffels verwacht dat er naast Zirkzee en Dallinga in januari nog meer spelers intensief worden gevolgd. "Januari is ook een maand om Ryan Gravenberch gericht te wegen als mogelijk interessante toevoeging voor het middenveld", schrijft de journalist.

“Sinds zijn overstap van Bayern München naar Liverpool zit de carrière van de ex-Ajacied weer in de lift.” Gravenberch krijgt volop kansen onder manager Jürgen Klopp. De middenvelder speelde tot nog toe 22 duels. In de Premier League begon hij zeven keer in de basis.

