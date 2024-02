Koeman en De Jong reizen duizenden kilometers om Oranje-international te zien

Bondscoach Ronald Koeman en KNVB-directeur Nigel de Jong zijn momenteel in Saudi-Arabië om Georginio Wijnaldum te bezoeken bij Al-Ettifaq. De negentigvoudig international van Oranje speelt sinds afgelopen zomer in de Saudi Pro League. Zijn werkgever deelt via social media trots een aantal foto’s van het hoog bezoek uit Nederland.

Wijnaldum trok de deur bij Paris Saint-Germain afgelopen zomer definitief achter zich dicht. De 33-jarige middenvelder tekende voor drie seizoenen in Dammam, waar hij speelt voor Al-Ettifaq. Hoewel de Saudische club ietwat teleurstellend presteert, zijn de individuele prestaties van Wijnaldum tot dusver uitstekend.

De Rotterdamse middenvelder speelde al zestien officiële wedstrijden voor Al-Ettifaq, waarin hij goed was voor zes doelpunten en drie assists. Wijnaldum hoopt Koeman in de komende maanden te overtuigen tot een oproep voor het EK in Duitsland. Donderdagavond (18:00 uur) komt hij opnieuw in actie tegen Al-Khaleej.

Mogelijk zijn Koeman en De Jong tijdens dat duel aandachtig toeschouwer. Het bezoek van de KNVB-frontmannen laat in ieder geval zien dat Wijnaldum nog altijd in beeld is bij Oranje. In oktober liet Koeman al weten dat hij zijn pupil niet heeft afgeschreven wegens zijn stap naar het Midden-Oosten.

“Hij is nog steeds in beeld bij mij”, zei Koeman tijdens een persmoment van de KNVB. “Maar ik vond het nu te vroeg om hem te selecteren.” Koeman bevestigde vervolgens dat hij alles ziet. “Ik krijg beelden van zijn wedstrijden.”

Ook heeft Koeman regelmatig contact met de legendarische trainer van Al-Ettifaq. “Steven Gerrard stuurde me onlangs een berichtje dat Wijnaldum fit is. Maar hij mocht in de voorbereiding op het seizoen niet met PSG trainen en heeft nu vier of vijf duels voor zijn nieuwe club gespeeld.”

De keuzeheer sluit spelers uit de Saudi Pro League op voorhand niet uit. “Daar gaat het mij niet om, maar Wijnaldum heeft in een moeilijke situatie gezeten en kan pas net weer veel minuten maken”, aldus Koeman tijdens de bewuste persconferentie in oktober vorig jaar.

Wijnaldum zijn laatste interland dateert van 18 juni 2023, toen Nederland in de Nations League met 2-3 onderuit ging tegen Italië. De totale teller staat voor de routinier zoals eerder genoemd op 90 interlands, waarin hij goed was voor 27 doelpunten en 9 assists. Wijnaldum speelde in zijn carrière één keer eerder een EK, in de zomer van 2021.

