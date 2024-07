Ronald Koeman doet tegenover Spaanse media zorgwekkende uitspraken over FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong

Ronald Koeman is weinig hoopvol gestemd over de blessure van Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona miste het afgelopen EK vanwege een kwetsuur aan de enkel en zal vermoedelijk nog geruime tijd aan de kant staan.

Koeman was aanwezig bij een golf- en padeltoernooi in Barcelona dat zijn naam draagt. Na afloop van de Koeman Cup werd de bondscoach van het Nederlands elftal gevraagd naar de fitheid van De Jong.

Tegenover verschillende Spaanse media reageerde Koeman, die veel met de Oranje-international praat, bezorgd. "Natuurlijk spreken we elkaar, we kennen elkaar goed", legt de keuzeheer uit.

"Hij maakt zich zorgen. Hij heeft een zware blessure en we moeten afwachten hoe alles gaat", aldus Koeman over de man die hij er zo graag bij had gehad in Duitsland. "Ik wens hem veel succes en hoop dat hij snel herstelt. Maar Frenkie is nog niet klaar om te spelen."

De Oranje-trainer verwijt Barcelona dat het niet voorzichtig om is gegaan met De Jong. "Ik denk dat ik veel meer weet dan jij. Hij had niet genoeg ritme om de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain (in de kwartfinale van de Champions League, red.) te spelen. Daar moeten wij de prijs voor betalen."

"Aan de andere kant begrijp ik het wel", relativeert Koeman. "Het was een heel belangrijk moment voor Barça, maar het was uiteindelijk niet goed voor de gezondheid van Frenkie."

In april maakte De Jong zijn laatste minuten op een voetbalveld. De voormalig Ajacied moest destijds el Clásico tegen Real Madrid (3-2 verlies) al in de eerste helft staken wegens een blessure.

