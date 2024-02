Koeman denkt reden voor vele krampverschijnselen bij Ajax - PSV te weten

Ronald Koeman zag de spelers van Ajax en PSV zaterdagavond bij veelvuldig kampen met krampgevallen. De bondscoach wijst het gebrek aan topduels aan als oorzaak voor het hoge aantal.

Veel spelers van Ajax en PSV hadden het zaterdagavond zwaar in de Johan Cruijff ArenA. In de slotfase waren er verschillende krampverschijnselen te zien. Koeman, die aanwezig was bij de kraker, weet wel waarom meerdere spelers het zwaar hadden.

“Er zijn te weinig wedstrijden op dit niveau, omdat de spelers niet getraind zijn op het spelen van topwedstrijden iedere drie dagen. Daar ligt het aan”, zei Koeman bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Ook de analisten Kenneth Perez en Marciano Vink zagen dat het gelijkspel tussen Ajax en PSV beide ploegen veel kracht had gekost.

“Die krampverschijnselen vielen me wel heel erg op”, zegt Perez bij Dit was het Weekend. “Er lagen er wel veel. Gooijer bij Ajax en bij Taylor en Sutalo dreigde de kramp er ook in te schieten. Dat zie je meer bij jongens die niet zo vaak spelen en ineens een wedstrijd op hoog niveau moeten afwerken. Dan krijg je dat.”



“Mauro Júnior had het, maar Dest verbaasde me daarom wel”, vervolgde de Deense analyticus. “En dan zie je Henderson de negentig minuten met twee vingers in zijn neus uitspelen...”

Collega Marciano Vink denkt te weten waar de krampgevallen bij Ajax vandaan kwamen. “Ik denk dat er voor Ajax ook wel wat spanning op deze wedstrijd zat. In Eindhoven hebben ze een verschrikkelijke tweede helft gespeeld (5-2 nederlaag, na een 1-2 ruststand, red.). En ze willen thuis niet afgaan, je moet toch het spel maken en dat doen met spelers die dit niet gewend zijn. Die intensiteit. PSV vraagt dat iedere wedstrijd van zijn spelers.”

