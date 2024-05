Koeman begint aan voorbereiding Nederlands elftal met slechts vijftien spelers

Het Nederlands elftal is maandag begonnen aan de voorbereiding op het EK van komende zomer. Ronald Koeman kon over lang niet alle dertig geselecteerde spelers beschikken, daar er dertien afwezig waren, zo weet Voetbal International.

Woensdag maakt de bondscoach zijn definitieve selectie bekend. Tot die tijd hebben de (aanstaand) internationals om Koeman te overtuigen van hun kwaliteiten.

Maandag werd al duidelijk dat Marten de Roon in ieder geval niet mee gaat naar Duitsland. De controleur van Atalanta is niet tijdig hersteld van zijn blessure.

Donyell Malen en Ian Maatsen ontbraken bij de maandagse training wegens clubverplichtingen. Het tweetal neemt het zaterdag met Borussia Dortmund op tegen Real Madrid in de finale van de Champions League. Ook Teun Koopmeiners moet nog een wedstrijd spelen met zijn werkgever, Atalanta, en was er dus niet bij in Zeist.

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Tijjani Reijnders, Micky van de Ven, Nathan Aké en Jeremie Frimpong speelden afgelopen weekend nog een wedstrijd met hun club en waren daardoor eveneens afwezig. Ook Frenkie de Jong, die herstellende is van een enkelblessure, Georginio Wijnaldum en Daley Blind sluiten later aan. Quinten Timber trainde wegens een blessure apart van de groep.

Daarnaast is er een onverwachte aanwezige maandagavond. "Normaal gesproken zou Memphis Depay zich aankomend weekend bij de selectie van Koeman voegen, maar de spits van Atlético Madrid komt maandagavond al aan", aldus Simon Zwartkruis namens Voetbal International.

Door de blessure van De Roon moeten er nog drie spelers afvallen bij Oranje. De verwachting is dat in ieder geval een doelman en een middenvelder slechts nieuws van Koeman krijgen.

